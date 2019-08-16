蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蘇花改明年1月5日通車，宜蘭縣政府發現，依交通部公路總局「臺9線蘇花改通車後對蘇澳地區交通衝擊影響評估分析」報告，宜花地區遊客數持續成長，明年（109年）宜花遊客數較103年預估成長為1.6倍，連假旅次量將成長為1.9倍，因車流自國道5號蘇澳交流道必須行經蘇澳市區方得進入蘇花改，蘇澳地區道路無法負荷此車流，造成經常性壅塞。

為此，縣政府加速因應，秘書長林茂盛與冬山、蘇澳等民意代表、鄉鎮市公所討論，地方均有共識，建議應先行啟動國道5號銜接蘇花改的可行性研究案，並且增設冬山交流道，讓國5路網更完整，紓解交通壅塞。

縣政府指出，縣長林姿妙重視宜蘭縣交通問題，陸續向中央建言，爭取鐵路高架、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭等重大地方議題，對於國道5號蘇澳端至蘇花改路段，每到假日造成的交通問題，尋求對策改善。

同時，因應蘇花改通車，為降低蘇花改通車可能對交通衝擊，縣政府以短期、中期及長期方案改善，短期包括蘇澳服務區建置計畫、箕山橋改建工程等，目前已完工，中期改善方案，以國道5號蘇澳端銜接臺9線，交通部高速公路局辦理可行性研究，綜合規劃作業中，概估建設經費為19.52億元。

不過，縣政府指出，長期的根本解決之道，還是應該從國道5號蘇澳端直接銜接至蘇花改，同時，且為了冬山地區的發展，應該要增設冬山交流道。

縣政府表示，建議高速公路局應先行啟動國道5號銜接蘇花改案的可行性研究，並闢建冬山交流道銜接宜30線成興路或台2庚延伸線，宜蘭縣政府也將會依據「高速公路增設及改善交流道設置原則」規定，完成可行性研究評估報告後，據以向高速公路局提出申請。