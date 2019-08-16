親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

郭柯王桃園三結義破局？劉宥彤：郭台銘去的機率不高

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42聯合報 記者羅建旺╱即時報導

蘇花改明年1月5日通車，宜蘭縣政府發現，依交通部公路總局「臺9線蘇花改通車後對蘇澳地區交通衝擊影響評估分析」報告，宜花地區遊客數持續成長，明年（109年）宜花遊客數較103年預估成長為1.6倍，連假旅次量將成長為1.9倍，因車流自國道5號蘇澳交流道必須行經蘇澳市區方得進入蘇花改，蘇澳地區道路無法負荷此車流，造成經常性壅塞。

為此，縣政府加速因應，秘書長林茂盛與冬山、蘇澳等民意代表、鄉鎮市公所討論，地方均有共識，建議應先行啟動國道5號銜接蘇花改的可行性研究案，並且增設冬山交流道，讓國5路網更完整，紓解交通壅塞。

縣政府指出，縣長林姿妙重視宜蘭縣交通問題，陸續向中央建言，爭取鐵路高架、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭等重大地方議題，對於國道5號蘇澳端至蘇花改路段，每到假日造成的交通問題，尋求對策改善。

同時，因應蘇花改通車，為降低蘇花改通車可能對交通衝擊，縣政府以短期、中期及長期方案改善，短期包括蘇澳服務區建置計畫、箕山橋改建工程等，目前已完工，中期改善方案，以國道5號蘇澳端銜接臺9線，交通部高速公路局辦理可行性研究，綜合規劃作業中，概估建設經費為19.52億元。

不過，縣政府指出，長期的根本解決之道，還是應該從國道5號蘇澳端直接銜接至蘇花改，同時，且為了冬山地區的發展，應該要增設冬山交流道。

縣政府表示，建議高速公路局應先行啟動國道5號銜接蘇花改案的可行性研究，並闢建冬山交流道銜接宜30線成興路或台2庚延伸線，宜蘭縣政府也將會依據「高速公路增設及改善交流道設置原則」規定，完成可行性研究評估報告後，據以向高速公路局提出申請。

因應蘇花改通車，立委陳歐珀也當面建議行政院長蘇貞昌，協助蘇花改明年通車後，對宜蘭交通衝擊應有妥善因應措施，如長期的「國5銜接蘇花改工程」、「東澳至南澳段改善工程」相關規劃，及短期的「國5銜接台九線冬山增建交流道」評估，紓解新馬地區交通雍塞，解決宜蘭交通瓶頸路段。

宜蘭縣政府因應蘇花改通車交通衝擊，建議交通部應先行啟動國道5號銜接蘇花改的可行性...
宜蘭縣政府因應蘇花改通車交通衝擊，建議交通部應先行啟動國道5號銜接蘇花改的可行性研究案，並且增設冬山交流道，讓國5路網更完整，紓解交通壅塞。圖／宜蘭縣政府提供
分享

蘇花改蘇澳

相關新聞

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

影／綠島山林大火 空勤直升機出動灑水濃煙驚人

2019-08-16 09:27

花蓮金針花期怕錯過暑假 農民盼引進早開花種

2019-08-16 00:21

宜蘭童玩節18日閉幕 抽70萬元汽車

2019-08-15 23:19

花蓮準公幼增至13所 936名學童受惠

2019-08-15 23:14

陳利友妹 登錄排灣刺繡保存者

2019-08-15 23:06

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

70年傳奇噴明星花露水香噴噴 遊行香水車基隆人好懷念

2019-08-15 17:10

熱氣球光雕音樂會追加場 台東縣立體育場明晚火熱登場

2019-08-15 15:51

「請別忘了我」認識了解失智症 免費課程超夯快報名

2019-08-15 12:36

基隆水燈頭電線走火燒光 道長：一樣燒旺

2019-08-15 11:40

童玩節快閉幕 來看夜間水舞 最後一夜抽70萬元汽車

2019-08-15 11:32

重新想像1935年 宜蘭大評圖拚出那年誕生的中興紙廠

2019-08-15 10:24

「沒表演就被趕」表演團體傻眼 基隆中元祭遊行挨批

2019-08-15 10:11

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

花蓮13所準公共幼兒園簽約 家長月繳學費最高4500元

2019-08-15 17:49

花蓮金針花即將盛開 農糧署、農改場邀民眾上山賞花

2019-08-15 15:14
看更多

熱門文章

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

嘉市漁市場普度法會 海濤語出驚人「放生蟒蛇」　　

2019-08-15 16:31

恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46

板橋「最爛人行道」磚破、高低差 民怨：壞20年不修

2019-08-15 16:09

粉絲虧她老？高嘉瑜被拱「選不了立委選總統」

2019-08-15 17:28

中元離中秋還一個月 不二坊蛋黃酥已大排長龍

2019-08-15 22:41

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

影／14歲國中生跑步暈倒OHCA 緊急CPR加AED救命

2019-08-15 22:12

誰來挑戰沈智慧？台中5選區綠營人選難產

2019-08-15 17:22

桃園鐵路地下化經費難喬 陳學聖譏市長作滿隧道沒出口

2019-08-15 18:09

快儲水！台中近10萬戶停水46小時惹怨 台水解釋原因

2019-08-16 10:35

奪回村長！他輸2票驗票變平手 抽籤逆轉勝成功4連霸

2019-08-16 10:06

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

國內首創佛珠與一卡通結合 北港武德宮「珠運通」上市

2019-08-15 15:55

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

利奇馬颱風石門水庫進帳1.2億噸 進水調放排砂率達25%

2019-08-15 17:50

70年傳奇噴明星花露水香噴噴 遊行香水車基隆人好懷念

2019-08-15 17:10

影／普度超澎湃！100餘頭全豬、1000餘桌供品

2019-08-15 17:22

王惠美逛超市 中元普度泡麵買最多

2019-08-15 18:01

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

名嘴爆公文都李四川批 李回嗆：能不能批還要她教嗎？

2019-08-15 17:14

老戲院岌岌可危 南藝大用吊車搶救百公斤電姬館放映機

2019-08-15 19:28

賞高美溼地夕照 末班公車往後延

2019-08-15 15:09

韓國瑜要求警巡工地納勤務惹議 高市警局長出聲緩頰

2019-08-15 15:15

承德汽車商圈違建 北市府今強拆6處

2019-08-15 23:28

桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29

桃園公園第一處！風禾公園遊憩區禁用空拍機

2019-08-15 18:05

指示員警巡工地挨轟 高市警：局處相互支援

2019-08-15 16:21

桃園鐵路地下化破千億元 鄭文燦爭取分攤比例比照高雄

2019-08-15 17:15

北港普度水果山 民眾瘋狂搶成一團就為吃平安

2019-08-15 19:25

「嚇到腿軟」六龜土石流狂瀉 夫妻外出購物逃過一劫

2019-08-15 15:42

勞動部前部長陳雄文 明正式接任高雄市副市長

2019-08-15 15:08

青春山海線淡水到三貂角 新北串玩145公里

2019-08-16 00:07

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

台塑萬人普度大法會 六輕席開430桌祭拜好兄弟

2019-08-15 16:13

苗124線又傳土石坍塌 雙向交通受阻

2019-08-16 11:20

嘉市爭取前瞻計畫經費14億 要增設1100格的停車位

2019-08-15 18:47

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top