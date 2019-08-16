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馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32聯合報 記者程嘉文╱即時報導

馬英九去年與基隆市的陸戰隊退伍人員，宣傳長濱農產，明天他將再度上街促銷。圖／基隆...
馬英九去年與基隆市的陸戰隊退伍人員，宣傳長濱農產，明天他將再度上街促銷。圖／基隆市海軍陸戰隊退伍協會提供
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一向以當年曾在海軍陸戰隊服役為傲的馬英九前總統，又要和海陸退伍弟兄一起上街頭作公益。他接受基隆市海軍陸戰隊退伍協會之邀，明天上午在台北火車站，替台東縣長濱鄉促銷農產品。這是馬英九第二度與基隆海陸退協和長濱鄉公所合作。

位處花東海岸公路上的台東縣長濱鄉，人口只有七千餘人，但也因此享有環境不受汙染的優勢。鄉公所指出，當地從日據時代開始引進稻作，成為主要的經濟作物。鄉公所宣稱，根據文獻記載，當時石寧埔（長濱）生產的白米，大多直接供應至日本給皇族食用。

為了打響農產品名號，長濱鄉公所去年由鄉長潘淑芳帶隊，率領小農們北上辦理展售，全部農特產品銷售一空。今年鄉公所將於8月17日至18日再次北上，在臺北火車站一樓大廳辦理「108年度長濱米暨農特產行銷活動」。現場攤位數預計超過20個，除了認證檢驗通過的長濱米外，還包括了紅藜、海鹽、黑糖等產品。

海軍陸戰隊以訓練嚴格著稱，連帶造就成員的堅強向心力。各縣市都有退伍人員組成協會，經常舉辦聯誼活動，或者參與公益活動。

基隆市海軍陸戰隊退伍協會常務理事徐宗德指出，會內弟兄有不少出身長濱鄉，去年得知鄉親要北上促銷農產，就提議協會共襄盛舉，理事長曾紀嚴、秘書長曾振誠並向馬前總統這位「全台最有名的退伍陸戰隊員」發出邀請，馬英九果然「火力支援」，親自參加促銷活動。今年的促銷活動，馬前總統再度慨然應允，17日上午到台北車站，一起幫助東部農民。至於整個展售時間，是17、18兩日，每天10時至18時。

馬前總統服兵役時，在海軍後勤司令部的補給總庫擔任後勤官，如果嚴格來說，其兵籍身分是「海軍」而非「陸戰隊」。但因他下部隊之前的受訓，是在陸戰隊進行，因此一向樂於以陸戰隊退伍老兵自居。事實上在我國海軍，非戰鬥兵科軍官，經常在艦隊、陸戰隊之間調動，最常見的例子就是政戰軍官，往往前一職務是在艦上吃風喝浪，下個工作就是穿著虎班迷彩、和部隊一起搶灘。

長濱鄉今年的農產促銷活動，將於17、18兩日在台北火車站舉行。圖／基隆市海軍陸戰...
長濱鄉今年的農產促銷活動，將於17、18兩日在台北火車站舉行。圖／基隆市海軍陸戰隊退伍協會提供
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