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黑鷹直升機空中壓制撲滅 綠島大火計燒毀28公頃

2019-08-16 11:38中央社 台東縣16日電

台東綠島7月間才發生牛頭山大火，15日位於公館村旁的一處防風林再傳火警，火勢猛烈...
台東綠島7月間才發生牛頭山大火，15日位於公館村旁的一處防風林再傳火警，火勢猛烈，消防局請求空勤總隊派遣直升機從空中灌救。 中央社
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綠島山林大火，經空勤總隊黑鷹直升機不斷吊掛水從空中灌注壓制火勢蔓延，昨晚深夜已撲滅，估燒毀面積28公頃。今早林務局消防班人員進入火場清除餘燼。

綠島鄉公館村白沙尾防風林昨天中午發生火警，在南風助長下，火勢迅速蔓延，直到深夜才撲滅。林務局台東林管理處估燃燒面積約28公頃（28萬平方公尺），其中森林損害2公頃、林投樹及芒雜草26公頃。

綠島鄉長謝賢裕今天上午接受記者電話訪問時表示，這次火勢受到壓制，要感謝空勤黑鷹直升機不斷吊掛水從空中灌注，否則光靠消防局一輛水車是沒辦法，而且又是在山上，消防車和人員根本無法上去。

謝賢裕表示，這次大火可能是遊客在山區步道抽菸，未完全熄火的菸蒂引起火苗；或是昨天中元普渡，燃燒的紙錢飛到山區，接著在南風助長下一發不可收拾。

謝賢裕提到，這場大火凸顯了綠島消防的不足，綠島只有配備1大1小2台消防車，昨天大台的故障，只有小台的出勤，但是因大火在山區，消防車也只能在山下防止火勢蔓延下山，他見狀趕緊聯絡空勤支援，才將火勢壓制，希望消防局能在綠島增加一輛大型消防車。

空勤總隊駐守台東豐年機場的第3大隊第3隊長祝世全表示，昨天接獲求援後立即調度一架直升機，同時花蓮隊也派一架支援，2架直黑鷹升機從台東活水湖吊掛水袋到綠島，2架總共取水8次、16噸，成功阻止火勢蔓延，因綠島水庫太小，上空都是障礙物所以無法在綠島取水。

林務局台東林管處長劉瓊蓮今天上午帶領消防班人員進入綠島，指揮26名消防班人員進入山區，撲滅餘燼，黑鷹直升機持續吊掛水袋灌水，防止火苗再起。

保育人士擔心這次大火會對綠島生態造成影響。謝賢裕表示，這次大火勢蔓延方式擴散，大型動物應該有充裕的脫逃時間，至於大家擔心的椰子蟹，他研判傷害有限，椰子蟹會躲藏在土裡，如果溫度不高就能躲過。對環境的損害有多少，要等餘燼撲滅後才能觀察。

台東綠島15日中午發生林地火警，位於公館村旁的防風林不明原因起火，火勢猛烈、濃煙...
台東綠島15日中午發生林地火警，位於公館村旁的防風林不明原因起火，火勢猛烈、濃煙蔽天。 中央社
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綠島黑鷹直升機大火

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