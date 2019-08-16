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基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04聯合報 記者游明煌╱即時報導

新學年第一學期的就學貸款將開始了，基隆市政府民政處為了方便學子，在市區的台灣銀行基隆分行設置「基隆市行動戶政所」，提供1周時間利用行動化戶政服務專人駐點服務，民眾不必再跑一趟各區戶政事務所，省去奔波之苦。

民政處戶政科長李金貴今天說，為便利學生及家長申辦就學貸款，基隆市各區戶政事務所利用筆記型電腦、可攜式行動載具及通訊網路，配合本學年第一學期就學貸款申辦，攜手聯合在台灣銀行基隆分行設置「基隆市行動戶政所」，提供一周行動化戶政服務專人駐點服務，

駐點期間自本月19至27日，每日上午9時至下午3時30分，在台銀為學子及家長立即申辦戶籍謄本及戶口名簿，民眾不必再跑一趟戶政事務所，歡迎踴躍利用行動戶所便捷的服務。

李金貴指出，欲申辦就學貸款的申請人，攜帶本人身分證正本及印章，本行動戶政所申請，戶籍謄本每張15元，戶口名簿每份30元，現場繳費馬上領取，並能迅速完成就學貸款的手續。

民政處表示，行動戶政所突破戶政服務封閉系統限制，改變服務流程，由戶政事務所人員攜帶筆記型電腦等行動載具設備提供移動式服務，主動尋找合作機關駐點，減少民眾往返戶政事務所之不便，貼心為民服務。

基隆市政府民政處在市區的台灣銀行基隆分行設置「基隆市行動戶政所」，幫學生辦就學貸...
基隆市政府民政處在市區的台灣銀行基隆分行設置「基隆市行動戶政所」，幫學生辦就學貸款。記者游明煌／攝影
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基隆學貸台銀

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