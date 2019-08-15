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陳利友妹 登錄排灣刺繡保存者

2019-08-15 23:06聯合報 記者潘欣中／台東縣報導

台東縣文化處長鍾青柏（左）昨和太麻里鄉長王重仁到陳利友妹（中）家合頒證書，表彰她...
台東縣文化處長鍾青柏（左）昨和太麻里鄉長王重仁到陳利友妹（中）家合頒證書，表彰她的奉獻。 圖／台東縣政府提供
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76歲的台東縣太麻里鄉大王部落排灣族婦人陳利友妹，畢生投入傳承原民刺繡工藝，被登錄為台東縣傳統工藝「排灣族（大王部落）傳統刺繡」保存者，成為台東第一人；縣文化處長鍾青柏昨天和太麻里鄉長王重仁到她家合頒「文化資產傳統工藝登錄證書（編號01）」，對她傳承原住民傳統工藝的奉獻，表達謝意和敬意。

人稱「陳媽媽」的陳利友妹，出生太麻里鄉大王部落，家中有10個兄弟姊妹，但只有她從小就對刺繡有興趣，自幼跟著母親學刺繡；她擅長將排灣族的各種紋樣，如祖靈像圖紋、人頭紋、太陽紋等以刺繡技法創作，作品具東排灣地區的文化特色，顯現族群持續累積與發展的軌跡，更展現部落的人文與社會生活風貌。

陳利友妹的手藝精巧細緻、配色鮮豔奪目，刺繡作品被台灣和日本多所大型博物館珍藏，最近也受日本阪急百貨公司邀請至日本參展；雖已76歲高齡、但她仍致力傳承祖先的刺繡工藝，常到排灣族鄉鎮及學校義務授課，希望將排灣族的刺繡文化永久傳承；她笑說，她的字典裡沒有「退休」，刺繡工藝為她帶來滿滿活力。

東縣文化處長鍾青柏說，文化處依文資法規定審查原住民族無形文化資產傳統工藝及保存者，今年通過登錄、認定陳利友妹為台東縣傳統工藝「排灣族（大王部落）傳統刺繡」的保存者；文化處將與中央合作協助陳利友妹做保存維護工作，盼排灣族的傳統工藝刺繡能夠繼續保存、傳承及創新。

排灣族台東博物館退休文化資產

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