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主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆中元祭重頭戲「放水燈遊行」昨晚熱鬧展開，讓市區有如不夜城，總統蔡英文並首次出席開幕式並參加遊行，可謂「總統級」的中元祭典，但網路社群出現大量批評聲音，指主持人一直催趕表演團體。知名電視、電台主持人楊月娥今天在臉書訴說委曲，她說「我是基隆人，我愛基隆回家幫忙卻被怕罵翻以後我不敢再接中元節活動了」，並指第一次被罵這麼慘有想哭的「港覺」，眾人的辛勞瞬間化為烏有。

楊月娥在臉書說，中元節放水燈活動，總統蒞臨維安升高，從下午4點抵達會場，溝通、協調、安檢、彩排、預演，忙到10點沒吃飯、沒上廁所，全身黏答答，真的有累到，「我們遵照指示遊行隊伍行進間表演，不停留演出」，經過司儀台市長會揮手致意，各宗親會都知道，務必掌握時間，時辰內要讓水燈車抵達八斗子，進行法會後才是重頭戲「放水燈」不延誤時辰才算圓滿。

「我們卻在直播留言中被罵翻」楊月娥表示，林茂賢老師是全國知名的民俗專家，不斷倡導中元節不是嘉年華會，不要慶祝，嚴謹的祭祀活動，要用悲天憫人的情懷善待孤魂野鬼，用理解、包容消彌族群紛爭，連外國的孤魂也同樣關懷，一同祭祀，165年的傳承延續著溫暖的人情味。

她說，酷熱的夏季，全基隆市民都動起來，她看到長官和民眾都渾身是汗，眼前如螞蟻雄兵的工作人員，聲嘶力竭揮手催促隊伍前進，不時跑到司儀台求救，請廣播叫大家往前走，後面塞車了（可惜鏡頭看不到）。

台上市長林右昌市長堅持站著揮手到最後，貴賓早已走入隊伍跟著遊行，台上只剩她和林茂賢老師轉播，不斷解說中元節的意義、水燈的紙糊藝術、各陣頭和花車、各宗親會隊伍，還有許多民眾夾道觀賞的期待，謝謝參與者和工作人員的辛勞，才說完悲天憫人、理解、包容後，「我們被罵翻」。

楊月娥說，她和老師都曾多次主持中元節遊行，自以為圓滿完成使命，卻未料民眾在意的和主辦精神不同調，眾人的辛勞瞬間化為烏有，遺憾落得如此下場，心好累，大家辛苦了。她害怕負能量，恐懼沒有理解包容的謾罵。她希望給她一個説明的機會，市府團隊辛苦了，罵人會開心嗎，第一次被罵這麼慘有想哭的港覺。

基隆市文化局長陳靜萍表示，表演時間的問題，歷年來都是採取「行進間表演」，避免影響放水燈的時間。這個行進間表演的事項也都在各項籌備會及中元祭花車評選中明列。

知名電視、電台主持人楊月娥今天在臉書訴說委曲，她說「我是基隆人，我愛基隆回家幫忙...
知名電視、電台主持人楊月娥今天在臉書訴說委曲，她說「我是基隆人，我愛基隆回家幫忙卻被怕罵翻以後我不敢再接中元節活動了」。圖／取自楊月娥臉書
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基隆放水燈中元祭

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