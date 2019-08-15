夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆和平島平時只有開放白天，夜遊和平島是許多民眾年輕時的美好回憶，也是難得的體驗，本周六起連續4個周六夜晚，開園時間延長至晚間9點，推出「夜游親親水池」、「不插電音樂演出」、「主題瑜珈」等夜間限定活動，爸媽也可以帶小朋友夜間玩沙堆城堡，不用玩在燠熱的太陽下滿頭大汗。

和平島公園說，夏夜的周六，對忙碌的上班族就是要釋放與徹底放鬆，他們從英國引進「啤酒瑜珈」課程，民眾可聽著海風放鬆靈魂、用瑜珈舒展身體，課程結束後贈送風土精釀啤酒系列或全台獨家的西班牙藍色葡萄酒。民眾也可以帶小朋友夜間玩沙堆城堡，不用在燠熱的太陽下滿頭大汗。

遊客中心3樓的「樂品喜塘」，會安排不插電音樂演出，讓民眾可以在喝咖啡、小酌之餘，在夜裏點綴一點好聲音。2樓的「藍食謐境」美式海景餐廳及2樓小嶼，也會推出美式炸物、啤酒小點及各式飲品。

和平島公園表示，夜遊和平島是許多民眾年輕時的美好回憶，本月17、24、31日及9月7日4個周六夜晚，將開園時間延長至晚間9點，並推出「夜游親親水池」、「不插電音樂演出」、「啤酒瑜珈」等夜間限定活動，星光票售票時間晚上6點至8點，票價40元，還可折抵消費。啤酒瑜珈課程，每位699元（內含專業瑜珈課乙堂+微醺小品三選一）

另外，和平島公園本周六另推出地方創生講座，邀請前松山文創園區執行總監周俐敏、台灣好基金會「再生藝術工坊」前藝術教育組長陳之軒，分享分享過去的豐富經驗，啟發更多有志推動基隆在地創生的青年，一同攜手豐富台灣在地文化面貌。報名網址https://ppt.cc/fRR0sx。報名費用100元，可免費入園及免費飲料，名額有限。

啤酒瑜珈

和平島公園官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 夜遊基隆和平島難得體驗，本周起連續4周末開放。圖／和平島公園提供 分享 facebook 夜遊基隆和平島難得體驗，本周起連續4周末開放。圖／和平島公園提供 分享 facebook

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