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保平安添亮點 台東普渡法會撒大樂透紅包

2019-08-15 18:34中央社 台東縣15日電

今天是中元節，台東市康樂德安巖佛祖廟舉行普渡法會，法師王聖叡在「施食」儀式中，除了將有保平安意義的糖果撒向民眾，還發送大樂透紅包，為傳統活動添亮點。

農曆7月民間俗稱鬼月，無人祭祀的亡魂可以到人間接受民眾美食招待，雖然從農曆7月1日至29日都可以拜拜普渡，不過，一般廟宇、地方大型普渡及民眾都會選擇在15日中元節當天祭拜。

台東市康樂社區德安巖佛祖廟今天下午舉辦普渡法會，由台東最年輕、24歲的金崙九天壇法師王聖叡擔任主法師。

從國中2年級就因緣際會擔任法師、至今已10年的王聖叡說，中元普渡主要是準備豐盛的佳餚讓「有靈無祀」的男女孤魂飽餐一頓，以祈求平安。

王聖叡帶領信眾參拜後，接著舉行最重要的儀式「施食」，他將糖果還有裝著大樂透的小紅包撒向眾人，引起民眾爭搶。

一位史姓民眾手腳快，搶了6張大樂透，他說，「能不能翻身就靠這把了」；另外2名姊弟也搶到一張，希望能中大獎，直說「想看一千萬元長怎樣」。

王聖叡說，「施食」在普渡儀式中很重要，過去是準備糖果和1元、5元銅板，讓這些孤靈得保暖，信眾保平安，民眾可將銅板拿回家當「母錢」，期盼生「錢子」，讓往後一年生活好過，所以很多人都會搶這些糖果和銅板。

不過，他發現這幾年的中元普渡，小朋友對1元、5元銅板沒興趣，因此他自掏腰包改撒大樂透，盼大家都能中大獎，也希望讓陰間的好兄弟一起瘋大樂透。

王聖叡說，中元普渡「有拜有保佑」，綠島石朗浮潛區今年4、5月間發生跳海和浮潛意外，尚有2人未尋獲，當地民眾日前邀請道長登島普渡後，8月13日有3名潛水客險些被黑潮拉走，都幸運獲救。

大樂透普渡法師

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