花蓮13所準公共幼兒園簽約 家長月繳學費最高4500元

2019-08-15 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



準公共化幼兒園政策上路後，花蓮縣共有13家私立幼兒園加入，分別位於新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、玉里鎮及富里鄉，幼兒園公共教保服務化比率為79.26％，可嘉惠936名學童，每名學生、每月繳費最多不超過4500元，弱勢家庭更可以免費入學，減輕家長負擔。

花蓮縣自107學年起，有8所幼兒園簽約成為準公共幼兒園，今年更新增5所準公共幼兒園，計13家符合要件的私幼夥伴與政府合作，共計可嘉惠936名幼兒，家長因此減輕經濟負擔。就讀13家準公共幼兒園的家長，每月繳費不超過4500元，第3名以上子女再減1000元，低收及中低收入戶家庭子女則是免費，所差餘額由政府幫家長負擔，讓民眾可感受到平價教保服務。

花蓮縣長徐榛蔚表示，要強國就要先強根，需要教育國家未來的主人翁；不過公部門資源有限，現在將私立幼兒園納進來，讓家長有更多選擇，讓孩子在平等及設備更好，師資挹注之下，嘉惠在地孩子，也讓家長更有餘力為理想打拼，政府成為家長最大的靠山。

縣府教育處長李裕仁指出，推動準公共政策需各界共同努力，目前除人口稠密的花蓮市、吉安鄉比率未達六成外，其餘鄉鎮皆達八成以上。相信透過政府與民間合作，未來花蓮縣整體公共化比率可超過九成，讓花蓮縣家長及幼兒皆享有「優質平價、托育得好、負擔得起」的教保服務。