70年傳奇噴明星花露水香噴噴 遊行香水車基隆人好懷念

2019-08-15 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆中元祭放水燈遊行昨晚展開，各姓氏宗親花車在市區大遊行，各顯神通，其中有一輛花車很受期待，「只有六年級以前的老基隆人才懂」，這輛花車就是謝姓宗親會香水車，70年來噴香香都沒變過，昨天不少人跟著車讓噴出的明星花露水淋在身上，又聞到小時候的香水味，大家都覺得好懷念。

文化局在臉書貼出一則明星花露水的貼文，昨天和今天都引發很多基隆市的討論，中元祭遊行的日子，小時候，真的非常期待這一天，下午4點就搬椅子去路邊佔位置，等阿等的，終於等到遊行隊伍，還記得北管經過時，超級大聲的，花車上坐著妝很濃、很想睡覺的小朋友，最喜歡撒糖果的花車，還有噴明星花露水的花車。

文化局說，只有六年級以前的老基隆人才懂明星花露水，雖然現在已經停產，但不曉得今年謝姓花車怎麼辦，這麼多人關注明星花露水花車。結果，昨天晚上很多民眾眼睛一直盯著謝姓宗親會的花車，「香水花車出現了」，很多人看到就衝到車旁邊，讓香水噴得滿身，香噴噴的。

不少市民也分享昨天被香水車噴的經驗，一名網友說，她小時候也很愛跟弟弟妹妹追香水車跑，她是七年級。另名女網友表示，她最期待的不是灑糖果，花露水車真的才是重點。還有人說，剛剛經過，花露水味道還是有喲，好懷念的味道。

謝家人也回應，香水車其來有自，是其阿公謝圡生（人稱圡生伯）一手打造，水燈頭後面即第一代的香水車，延續至今，至少有70年以上的歷史，唯一香水車，基隆放水燈傳奇是寶樹堂謝姓香水車。