花蓮金針花即將盛開 農糧署、農改場邀民眾上山賞花

2019-08-15 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮南區玉里赤科山、富里六十石山的金針花季已開跑，但受暖冬影響，花期較往年晚了兩個星期，目前花況5成，預計20日後盛開。農糧署東區分署長陳昌岑、花蓮區農改場場長杜麗華、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰，今天一早到赤科山，邀請民眾上山賞花，並體驗農村產地文化。

農糧署東區分署長陳昌岑表示，花東地區金針種植面積約565公頃，年產量298公噸，占國內9成。中央和地方政府輔導農會結合金針農戶、民宿與旅遊業者，分別推出賞花接駁專車、包套景點旅遊等，推廣賞花亮點。

花季期間，部分農戶配合政策留花，吸引民眾上山賞花，今年兩地留花面積達71公頃，但金針花晚開影響觀光。

在六十石山種植金針花的台灣金針協會理事長蕭文龍說，現在遊客出遊前都會作好準備，等到金針花大開才上山旅遊，花期太晚，已過了暑假觀光旺季。

赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓表示，高山金針花期一般在7月底陸續開花，8月中旬盛開，但已是暑假尾聲，也容易遇到颱風災害，尤其9月以後的遊客，較暑假少了3分之一，花期晚開。因此他從去年起，針對不受限暑假出遊的30歲到55歲客群投放廣告，分眾經營。

對於地方期盼政府能給予技術協助，引進早開金針花品種在山區種植，讓花季提早展開。花蓮農改場場長杜麗華表示，培育新品種不是容易的事，花蓮農改場推廣平地金針10多年，也只培育6個品種，屬於觀賞花，雖然花期較高山金針早，但移植到山區後，氣溫差異一定會影響花量、花況，將與農民合作，持續改良找出適合高山種植品種。