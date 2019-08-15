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花蓮金針花即將盛開 農糧署、農改場邀民眾上山賞花

2019-08-15 15:14聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮南區玉里赤科山、富里六十石山的金針花季已開跑，但受暖冬影響，花期較往年晚了兩個星期，目前花況5成，預計20日後盛開。農糧署東區分署長陳昌岑、花蓮區農改場場長杜麗華、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰，今天一早到赤科山，邀請民眾上山賞花，並體驗農村產地文化。

農糧署東區分署長陳昌岑表示，花東地區金針種植面積約565公頃，年產量298公噸，占國內9成。中央和地方政府輔導農會結合金針農戶、民宿與旅遊業者，分別推出賞花接駁專車、包套景點旅遊等，推廣賞花亮點。

花季期間，部分農戶配合政策留花，吸引民眾上山賞花，今年兩地留花面積達71公頃，但金針花晚開影響觀光。

在六十石山種植金針花的台灣金針協會理事長蕭文龍說，現在遊客出遊前都會作好準備，等到金針花大開才上山旅遊，花期太晚，已過了暑假觀光旺季。

赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓表示，高山金針花期一般在7月底陸續開花，8月中旬盛開，但已是暑假尾聲，也容易遇到颱風災害，尤其9月以後的遊客，較暑假少了3分之一，花期晚開。因此他從去年起，針對不受限暑假出遊的30歲到55歲客群投放廣告，分眾經營。

對於地方期盼政府能給予技術協助，引進早開金針花品種在山區種植，讓花季提早展開。花蓮農改場場長杜麗華表示，培育新品種不是容易的事，花蓮農改場推廣平地金針10多年，也只培育6個品種，屬於觀賞花，雖然花期較高山金針早，但移植到山區後，氣溫差異一定會影響花量、花況，將與農民合作，持續改良找出適合高山種植品種。

農糧署東區分署則表示，除了協助推廣旅遊亮點，農糧署結合食品藥物管理署、縣府、衛生與學術單位，輔導農民，也強化台灣金針產品標章檢驗、履歷溯源等，透過產銷把關，輔導金針產業升級，讓消費者能夠安心選購，讓金針產業更多角化。

花蓮赤科山的金針花，以往到8月中旬就會出現滿開盛況，但今年至今僅開5成，預計20...
花蓮赤科山的金針花，以往到8月中旬就會出現滿開盛況，但今年至今僅開5成，預計20日後才會盛開。圖／玉溪農會常務監事陳錦竹提供
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台灣金針協會理事長蕭文龍（左）、玉溪地區農會常監陳錦竹、農糧署東區分署長陳昌岑、...
台灣金針協會理事長蕭文龍（左）、玉溪地區農會常監陳錦竹、農糧署東區分署長陳昌岑、花蓮農改場場長杜麗華、玉溪農會總幹事蔡宗翰，邀請民眾上山賞花，品嘗金針產品。記者王燕華／攝影
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花蓮赤科山的金針花，以往到8月中旬就會出現滿開盛況，但今年至今僅開5成，預計20...
花蓮赤科山的金針花，以往到8月中旬就會出現滿開盛況，但今年至今僅開5成，預計20日後才會盛開。圖／玉溪農會常務監事陳錦竹提供
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花蓮赤科山目前金針花開約5成，在地農民培育新品種，讓赤科山的金針花田更豐富，吸引...
花蓮赤科山目前金針花開約5成，在地農民培育新品種，讓赤科山的金針花田更豐富，吸引遊客上山賞花。記者王燕華／攝影
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