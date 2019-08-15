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「請別忘了我」認識了解失智症 免費課程超夯快報名

2019-08-15 12:36聯合報 記者戴永華╱即時報導

很多人不知道自己得了失智症，家屬也不清楚如何照顧患者。宜蘭縣家庭教育中心為讓更多民眾了解失智家人關係維繫及照顧，訂8月17日、9月28日、11月9日與聖母醫院失智共照中心及宜蘭縣失智症照顧服務協會合辦免費的室內課程與戶外研習。由於上次研習課程很受歡迎，這次想參加的人報名要快。

宜蘭縣家庭教育中心指出，失智是一種病症，宜蘭縣失智症盛行率12.4%，高於全國平均值8%；在台灣大多數失智者的照顧仍被視為完全的家庭責任，而這個責任卻是連續且無法休息的艱辛路程，長期下來不僅造成照顧者身心俱疲，也影響家庭關係。

宜蘭縣家庭教育中心上個月曾與陽明大學附設醫院共照中心、聖母醫院共照中心合辦戶外研習及室內課程，獲得很大回響；最近即將開辦的3場，分別是8月17日上午8點到下午1點，戶外研習 (限失智個案家庭)，地點在五結鄉綠舞飯店園區；9月28日下午2點到5點， 家屬間的情緒溝通與關係調適，長者手作/團康活動(開放有興趣民眾報名)，地點在宜蘭市社福館5樓；11月9日上午8點到下午1點，照顧者家庭生活與藝術，與醫師有約，長者手作/團康活動(開放有興趣民眾報名)，地點在聖母醫院 G棟 7樓。課程詳情及報名可電洽家庭教育中心03-9333837轉15何小姐。

家庭教育中心表示，研習設計包含室內課程及戶外研習，室內課程是以照顧者及失智個案同時間不同空間進行，由專業講師藉由課程講習、學員團體討論，讓家中主要照顧者透過情緒管理課程獲得疏解照顧壓力的方法與管道；主要照顧者參與課程的同時，則安排失智者本人的團康或手作活動，藉由課程互動讓個案本人增加學習及生活樂趣；另安排較輕鬆的戶外研習，讓家屬在戶外活動中建立陪伴默契，同時也為失智症患者創造情緒回憶。

宜蘭縣家庭教育中心日前舉辦的失智症免費室內課程與戶外研習獲得很大迴響，最近又開辦...
宜蘭縣家庭教育中心日前舉辦的失智症免費室內課程與戶外研習獲得很大迴響，最近又開辦三場，有興趣民眾報名要快。圖／家庭教育中心提供
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失智症患者

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