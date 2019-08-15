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基隆水燈頭電線走火燒光 道長：一樣燒旺

2019-08-15 11:40聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆中元祭重頭戲「放水燈頭」昨晚11點半施放前，岸邊擠滿人潮，在祭拜儀式時，謝姓宗親會的水燈頭疑電線走火波及失火，謝姓宗親人員大喊「發喔、旺喔」，化解尷尬。當時正在台上進行祭儀的道長李戊己今天說，以前沒有發生過整個水燈頭燒毀，但岸上起火和海中起火也是一樣的，可以照亮好兄弟的前路，心誠則靈，不會有不好兆頭。

昨天晚上11點起進行祭儀，但就在祭儀開始後不久，謝姓宗親會的水燈頭即起火燃燒，因都是金紙等易燃物，瞬間就整個燒光，現場讓民眾十分意外。謝姓宗親會人員表示，大家都喊「發喔、旺喔」，一樣旺。

各姓氏水燈頭在昨晚11點半準時開始施放水燈頭，各姓氏宗親會的水燈頭一個個被抬到海邊，推向大海後點燃，隨著潮水漂流出去，水燈頭比遠比旺，代表著姓氏家族的運勢也會更好更旺。

道長李戊己今天表示，當做心誠則靈，也不會影到謝姓宗親如何，真的是不會，不要想到壞的方面。燒掉的水燈頭的架子還是請到水中央，隨海水漂流出去，照亮海中的孤魂野鬼。

他說，昨天在道壇進行祭儀，還沒有進行施放水燈時，突然發現起火，謝姓水燈頭起火，宗親大家都喊旺喔、發喔，也是一種旺的意思，不要往壞的想，就是慶讚中元，要祭拜海上這些好兄弟，不小心電線走火引發，心誠就好，以前沒有發生整個燒毀過。

李戊己指出，以前放水燈是放蠟燭，隨著水流想水火龍，在海上漂來漂去就像一條火龍，蜿蜒流向海中，首次在岸上水燈頭整個起火，但其實岸上起火和海中起火也是一樣的，可以照亮好兄弟的前路，來接受人間的祭祀。（影片起火部分由文史工作者吳盛宏提供)

各姓氏宗親會的水燈隨著潮水漂流出去，漂的越遠，燒得越旺，代表著姓氏家族的運勢也會...
各姓氏宗親會的水燈隨著潮水漂流出去，漂的越遠，燒得越旺，代表著姓氏家族的運勢也會更好更旺。記者游明煌／攝影
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道長李戊己今天說，以前沒有發生過整個水燈頭燒毀，但岸上起火和海中起火也是一樣的，...
道長李戊己今天說，以前沒有發生過整個水燈頭燒毀，但岸上起火和海中起火也是一樣的，可以照亮好兄弟的前路，心誠則靈，不會有不好兆頭。記者游明煌／攝影
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謝姓宗親會的水燈頭疑電線走火波及失火。圖／吳盛宏提供
謝姓宗親會的水燈頭疑電線走火波及失火。圖／吳盛宏提供
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各姓氏宗親會的水燈隨著潮水漂流出去，漂的越遠，燒得越旺，代表著姓氏家族的運勢也會...
各姓氏宗親會的水燈隨著潮水漂流出去，漂的越遠，燒得越旺，代表著姓氏家族的運勢也會更好更旺。記者游明煌／攝影
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各姓氏宗親會的水燈隨著潮水漂流出去，漂的越遠，燒得越旺，代表著姓氏家族的運勢也會...
各姓氏宗親會的水燈隨著潮水漂流出去，漂的越遠，燒得越旺，代表著姓氏家族的運勢也會更好更旺。記者游明煌／攝影
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謝姓宗親會的水燈頭疑電線走火波及失火。圖／吳盛宏提供
謝姓宗親會的水燈頭疑電線走火波及失火。圖／吳盛宏提供
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各姓氏宗親會的水燈隨著潮水漂流出去，漂的越遠，燒得越旺，代表著姓氏家族的運勢也會...
各姓氏宗親會的水燈隨著潮水漂流出去，漂的越遠，燒得越旺，代表著姓氏家族的運勢也會更好更旺。記者游明煌／攝影
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放水燈文史工作者基隆

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