童玩節快閉幕 來看夜間水舞 最後一夜抽70萬元汽車

2019-08-15 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭童玩節本月18日閉幕， 最後4晚，宜蘭縣政府夜間水舞，配上新曲與燈光秀升級，其中，高空噴泉隨音樂節奏同步變換，水柱忽高忽低，最高可達60公尺，水柱在30公尺高空如水彈爆破，唯美震撼。

同時，童玩節歷年來最大獎，提供1輛價值70萬元的汽車抽獎，8月18日的閉幕典禮中將公開抽出，幸運得主是誰呢？縣政府文化局今天表示，不論是以童玩護照、電子票證、超商購票、現場購票等方式買票入場，都享有抽獎資格，購票進場，就有機會把汽車開回家。

文化局指出，2019宜蘭童玩節營運時段延長到晚上9點，每天晚上7點至9點推出「夜間水舞燈光秀」，亮點吸睛，水舞燈光秀在「睛彩水舞台」後方連貫三個水池，搭設水舞噴水台，在電腦的操控下，色彩繽紛的七彩光束，搭配音樂展現不同迷人丰采，最後幾天水舞燈光秀再加碼升級，加入多元水舞搖擺方式，配上新的曲目，全新聲光感受，有如夢幻水舞饗宴。

文化局表示，今年童玩節水域設施配合「蛻變」主視覺蝴蝶破蛹而出的意象，以毛毛蟲、蛹、蝶等不同造形，融入驚奇滑水道、水床、水迷宮、漂漂河、火山噴泉等水域設備，水迷宮「睛彩水舞台」白天百種噴水效果與音樂結合，加上不定時的團康演唱、丟大球互動、水上有氧運動等，遊客盡情隨著音樂與水共舞，High翻水舞台。