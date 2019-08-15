重新想像1935年 宜蘭大評圖拚出那年誕生的中興紙廠

2019-08-15 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



位在宜蘭縣五結鄉的中興紙廠，1935年肇建，前身為國營事業「台灣中興紙業股份有限公司」，曾是台灣最大的新聞紙製造地，最早回收甘蔗廢渣、鬼芒製漿製紙，後來運用化學工業製造白紙，除新聞紙，兼製衛生紙、道林紙等文化用紙及工業用紙，台灣規模最大，生產量曾是東南亞第一。

中興紙廠5年前（2014年）由宜蘭縣政府接手，透過工業遺構的保存與活化，成為中興文創園區，縣政府主辦一年一度建築盛會「宜蘭大評圖」、中興文創園區國際設計競圖工作營，今年即以「重新想像1935」為主題，賦予紙廠最核心的造紙廠房空間新面向，讓民眾透過圖像創作，重新認識1935年肇建的中興紙廠，相關設計競圖的作品更將成為場域未來規劃的參考。

中興文創園區國際設計競圖作品也在中興文創精彩展出至本月19日。

宜蘭縣政府文化局指出，「中興文創園區國際設計競圖工作營」次吸引了建築、園藝景觀、工業設計、室內設計、戲劇、織品服裝、應用藝術等不同科系領域的學子報名參與，透過國、內外建築師的引導分享與激盪討論。

同時，工作營由實踐大學建築設計學系助理教授漆志剛為主要策劃人，邀請日本建築師中山英之、中川Erika以及台灣建築師楊家凱、林家如、呂兆民為團隊導師，帶領學員探查中興文創園區滿載歷史記號的紙廠工業遺構，並透過工作營的議題探討與具競賽性質的集體構思，呈現富含廣度深度的設計提案，讓園區的歷史建築空間更添多筆未來想像。