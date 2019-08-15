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「沒表演就被趕」表演團體傻眼 基隆中元祭遊行挨批

2019-08-15 10:11聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆中元祭重頭戲「放水燈遊行」昨晚熱鬧展開，讓市區有如不夜城，總統蔡英文並首次出席開幕式並參加遊行，可謂「總統級」的中元祭典，但卻網路社群出現大量怨言及檢討聲浪，「各個表演團體努力彩排了那麼久，有的還沒表演就被催促著繼續往前，中元祭完全走味」。基隆市政府表示，歷年來都是採取「行進間表演」，避免影響放水燈的時間，對於無法滿足每一個表演者的期待，感到抱歉，會在活動全部結束後進行檢討。

基隆人大小事臉書社群有不少網友留言，江姓網友在表示，令人失望的司儀，各個表演團體努力彩排了那麼久，根本還沒表演就催促著繼續往前，這種中元祭完全走味。

還有一名網友說，主辦單位真的要好好檢討，當初在收報名隊伍，就要想清楚什麼隊伍給表演，什麼隊伍只要安排遊街，一個隊伍給表演幾分鐘，大家是去看表演，看熱鬧，好好的一個中元節，搞到民怨四起。

基隆人臉書社群也湧入不少怨言，張姓網友說，有些表演團體無法在台前表演，有些小朋友真的練習很久，天氣又悶熱每個遊行隊伍真的很辛苦，希望明年尊重表演者，人家辛苦排演就是為了這一天。

「我只一直聽到女主持人趕表演隊伍的聲音」、「又悶又熱還走這麼遠，到最後一直被趕，中間還卡很久」、「因總統來嗎？」，但有網友澄清說，遊行還提前10分鐘開始，並沒有因總統來延後遊行，總統致詞很短。

但也有不少網友說，「各宗氏花車和表演團體都非常認真，也很精采，大家要肯定，不要酸，時間有限主持人才會一直控制好時間」、「小朋友都流了很身汗，好精采」。

不少網友肯定市府人員辛苦，建議以後少一點表演團體，讓每個表演團體能好好呈現辛苦演練的成果。也有人建議明年官員都要限制說話時間，這樣看表演就更好更圓滿

張網友說，還好爸爸媽媽心中對放水燈的記憶，灑香水跟丟糖果都還有雖然少很多，但後面媽祖很給力很大器一直丟、一直灑，有讓小孩體驗到就好，只是感覺真的沒有小時候好看。

基隆市文化局長陳靜萍表示，基隆年度盛事的中元祭放水燈活動，是台灣十二大節慶之一，這幾年來參加放水燈的隊伍逐年增加，今年更有28隊之多。

中元祭是國定文化資產的重要民俗，有許多民俗文化的細節，但重要的精神之一就是沿續165年來的傳統科儀。首先，放水燈遊行後，需要11點前至望海巷舉辦施放水燈的儀式。15個宗親會的水燈頭集合後，一起驅車前往望海巷，所以遊行的最後一個隊伍必須在10點前通過主舞台，才趕得及施放水燈。一個表演團隊若多停留1分鐘，整個流程就至少得延後30分鐘以上。

其次，表演時間的問題，歷年來都是採取「行進間表演」，避免影響放水燈的時間。這個行進間表演的事項也都在各項籌備會及中元祭花車評選中明列。

陳靜萍表示，對於無法滿足每一個表演者的期待，我們感到抱歉，各位的建議及批評我們都聽到也看到了，我們將會在活動全部結束後進行檢討，並思考明年改進方式來回應大家的期待。

基隆中元祭重頭戲「放水燈遊行」昨晚熱鬧展開，讓市區有如不夜城，但卻有不少表演團體...
基隆中元祭重頭戲「放水燈遊行」昨晚熱鬧展開，讓市區有如不夜城，但卻有不少表演團體還沒表演就被趕著往前走，網友批流程亂，市府表示會檢討。圖／基隆市政府提供
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放水燈中元祭

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