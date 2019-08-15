原來宜蘭人身分證這麼好用 爽爽吃飯店美食享優惠

2019-08-15 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭近年來增加不少新飯店競爭激烈，業者搶外地客，也要擄獲在地鄉親的心，紛紛推出只有宜蘭人用餐的獨享優惠，憑身分證辨識可享折扣價。消費者此時才發現，原來宜蘭人的身分證比什麼都好用，還有網友笑「這時候特別想當宜蘭人」。

位於羅東後火車站24層最高地標「村却國際溫泉酒店」宜蘭縣民好康在這裡，明廚百匯自助餐廳每人只要700元起 （原價1080+10%），而且敦親睦鄰價禮遇到年底，凡設籍在宜蘭縣或身分證號碼G開頭，出示證件即可享明廚百匯自助餐優惠價，午餐每人700元、晚餐每人850元，還更加碼「每位縣民最多可攜帶三位親友享用此優惠」，給好康不手軟。

礁溪品文旅也是年底前，持身分證戶籍地宜蘭縣，可享用餐8折優惠（服務費已原價10%收） ，適用平日全天與假日午餐，主打溫泉pizza、義大利麵。

礁溪兆品酒店本月底前免10%服務費，9月起至12月底為8折（另收原價10%服務費），主推廣式一品鴨與脆皮脂香鴨，採用港式老店手法烘烤的櫻桃烤鴨，呈現大小鴨的美味。