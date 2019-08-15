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原來宜蘭人身分證這麼好用 爽爽吃飯店美食享優惠

2019-08-15 07:43聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭近年來增加不少新飯店競爭激烈，業者搶外地客，也要擄獲在地鄉親的心，紛紛推出只有宜蘭人用餐的獨享優惠，憑身分證辨識可享折扣價。消費者此時才發現，原來宜蘭人的身分證比什麼都好用，還有網友笑「這時候特別想當宜蘭人」。

位於羅東後火車站24層最高地標「村却國際溫泉酒店」宜蘭縣民好康在這裡，明廚百匯自助餐廳每人只要700元起 （原價1080+10%），而且敦親睦鄰價禮遇到年底，凡設籍在宜蘭縣或身分證號碼G開頭，出示證件即可享明廚百匯自助餐優惠價，午餐每人700元、晚餐每人850元，還更加碼「每位縣民最多可攜帶三位親友享用此優惠」，給好康不手軟。

礁溪品文旅也是年底前，持身分證戶籍地宜蘭縣，可享用餐8折優惠（服務費已原價10%收） ，適用平日全天與假日午餐，主打溫泉pizza、義大利麵。

礁溪兆品酒店本月底前免10%服務費，9月起至12月底為8折（另收原價10%服務費），主推廣式一品鴨與脆皮脂香鴨，採用港式老店手法烘烤的櫻桃烤鴨，呈現大小鴨的美味。

礁溪寒沐酒店禮遇在地居民推出「尬意宜蘭人」午餐優惠，凡設籍宜蘭或身分證號碼G開頭，可享平日700加10%、假日900加10%，換句話說午餐79折起，晚餐8折起，優惠到年底。MU TABLE350坪寬敞空間是當地最大自助餐廳，其中寒舍美饌台北喜來登牛肉麵、SUKHOTHAI月亮蝦餅與寒舍艾美酒店的家鄉雞肉飯；至於不想吃飽肥餐，可選擇獨特「一鵝六吃」，以越式、港式、韓風、義式、日式與中式料理異國美味，創意手法玩味鵝宴。

礁溪寒沐酒店「一鵝六吃」，以越式、港式、韓風、義式、日式與中式料理異國美味，創意...
礁溪寒沐酒店「一鵝六吃」，以越式、港式、韓風、義式、日式與中式料理異國美味，創意手法玩味鵝宴。記者戴永華／攝影
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礁溪兆品酒店的「脆皮脂香鴨」以選用1公斤櫻桃鴨製成，肉質細嫩，外皮酥脆，用剪刀將各部位剪開，聽到卡滋脆皮聲。 記者戴永華/攝影
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村却國際溫泉酒店明廚百匯自助餐廳，宜蘭人憑證用餐午餐700元、晚餐850元，還更...
村却國際溫泉酒店明廚百匯自助餐廳，宜蘭人憑證用餐午餐700元、晚餐850元，還更加碼「每位縣民最多可攜帶三位親友享用此優惠」。圖／村却提供
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品文旅的溫泉pizza，薄皮Q軟好滋味，縣民八折優惠價。記者戴永華／攝影
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身分證溫泉寒舍

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