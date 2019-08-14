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影／空拍看基隆中元祭放水燈遊行 宛如不夜城

2019-08-14 21:37聯合報 記者游明煌╱即時報導

傳承165年不輟的鷄籠中元祭，今天晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」，各姓氏宗親會的主題花車、燈車及演出團隊盛大登場，市長林右昌與總統蔡英文共同為水燈遊行揭開序幕。從空拍畫面可以看到市區擠滿人潮，有如不夜城。明天凌晨零時，將在望海巷進行放水燈，把水燈頭一一推向海中點火引燃，熊熊大火招引海上的孤魂上岸享用供品。

水燈遊行開幕演出以漳、泉械鬥與西皮、福路之爭為主軸，邀請乱彈阿翔、林雅雪、采風樂坊及大紅桔劇團協力演出；整場演出以「樂聲呼喚‧時代拼搏」為題，融合音樂、舞蹈、鼓聲、武術等表演元素，將鷄籠中元祭165年來積累的文化底蘊讓更多人了解，用最精采的演出，征服觀眾們的聽覺及視覺。

今年主普許姓的主題花車分別為「唐山過台灣」、「許真人降毒龍」、「天逢賜福」、「漳泉械鬥」、「族群融合」、「慶讚中元」等，透過宗親會歷史故事結合中元祭核心精神。

開場演出後，市警局重型機車隊前導，蔡總統、林右昌及許姓宗親會許順發理事長等，引領主普許姓宗親會遊行隊伍起走，各姓宗親會及信義國中等學校、各社團精心製作的花車與表演隊伍繞行市區，民眾爭睹。花車遊行後集結到斗子海邊。

明天凌晨零時許，重頭戲的放水燈在望海巷展開，象徵為水上孤魂照路的水燈頭一一被推向海中點燃，熊熊大火招引海上的孤魂上岸享用供品。

文化局表示，傳承165年的鷄籠中元祭，保存全台最完整的中元祭典科儀，從開龕門起，歷經豎燈篙、開燈放彩、迎斗燈、施放水燈頭、中元普度、關龕門及交接手爐。鷄籠中元祭因著15個宗親會的盡心盡力，至今仍然傳承不輟，不僅體現基隆人悲天憫人的博愛精神，亦是民間力量的展現。

從空拍畫面可以看到市區擠滿人潮，有如不夜城。圖／基隆市政府提供
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從空拍畫面可以看到市區擠滿人潮，有如不夜城。圖／基隆市政府提供
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傳承165年不輟的鷄籠中元祭，今天晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」。圖／ ...
傳承165年不輟的鷄籠中元祭，今天晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」。圖／ 基隆市政府提供
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傳承165年不輟的鷄籠中元祭，今天晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」。圖／ ...
傳承165年不輟的鷄籠中元祭，今天晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」。圖／ 基隆市政府提供
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從空拍畫面可以看到市區擠滿人潮，有如不夜城。圖／基隆市政府提供
從空拍畫面可以看到市區擠滿人潮，有如不夜城。圖／基隆市政府提供
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傳承165年不輟的鷄籠中元祭，今天晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」。記者游...
傳承165年不輟的鷄籠中元祭，今天晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」。記者游明煌／翻攝
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從空拍畫面可以看到市區擠滿人潮，有如不夜城。圖／基隆市政府提供
從空拍畫面可以看到市區擠滿人潮，有如不夜城。圖／基隆市政府提供
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傳承165年不輟的鷄籠中元祭，今天晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」。記者游...
傳承165年不輟的鷄籠中元祭，今天晚間在基隆市區進行重頭戲「放水燈遊行」。記者游明煌／翻攝
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從空拍畫面可以看到市區擠滿人潮，有如不夜城。圖／基隆市政府提供
從空拍畫面可以看到市區擠滿人潮，有如不夜城。圖／基隆市政府提供
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