改裝電動自行車 飆速車主最高罰5400元

2019-08-14 17:45 中央社 台東縣14日電



台東縣環境保護局今天表示，電動（輔助）自行車逐漸普遍，交通部擬修正相關法規，只要駕駛超速、未戴安全帽或擅自改裝即開罰，最高罰新台幣5400元，最快今年10月上路。

近年來有不少民眾利用電動（輔助）自行車做為交通工具，法定最高時速為25公里，不少店家或民眾會自行改裝車速性能，成為道路安全隱憂。台東縣環境保護局提醒擅自改裝電動（輔助）自行車最高將會被裁罰5400元。

台東縣環境保護局表示，全台有超過33萬輛領有審驗合格標章的電動（輔助） 自行車，但自行車交通事故件數從2014年起逐年快速增加。根據警政署統計，去年死亡人數從3人暴增為10人、受傷人數從2163人暴增為3292人，電動（輔助）自行車肇事事故件數從前年1508件增為去年2330件。

電動（輔助）自行車外觀與電動機車雷同，卻沒有考照制度，對於違法改裝也無複驗的規定，導致許多違規改裝電動（輔助）自行車的亂象，發生不少事故，造成交通安全一大隱憂。

依據交通部預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條及第2條」內容，騎電動（輔助）自行車如果沒戴安全帽將被罰300元；速度超過每小時25公里最高可罰1800元；擅自改裝也會被罰1800元到5400元。

台東縣環境保護局呼籲，電動（輔助）自行車適合做為短程交通工具，店家或民眾選購時務必認明合格標章車輛及正確騎乘觀念，不僅有政府的嚴格把關、安全有保障外，今年還享有環保署1000元的購車補助。