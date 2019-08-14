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陽大從醫院延伸到社區 提升腸造口皮膚傷口照護品質

2019-08-14 16:27聯合報 記者戴永華╱即時報導

老人家長期臥床造成的損傷、慢性糖尿病造成傷口潰瘍、大腸癌引發的腸造口等照顧很棘手，如果一不小心，可能引發敗血症。國立陽明大學附設醫院今天舉辦「腸造口、壓力性損傷及失禁性皮膚炎照護工作坊」，盼提升陽大醫院護理師、地區醫療院所、長照機構、居家護理所等照護能力與品質，共同合作從醫院急性照護延伸到社區照護。

陽大醫院大腸直腸科黃志生醫師表示，高齡健康需求將快速增加，高齡化族群傷口不易癒合，高齡與長期臥床是壓力性損傷的高危險群，因此傷口照護議題與需求日趨重要，而腸造口周圍皮膚若因過敏、糞便滲漏等原因，造成周圍皮膚過敏、破皮、發癢或紅疹等現象，如果沒有妥善照顧，會導致周邊皮膚和肌肉潰爛，甚至敗血症。

黃志生說，當病人因急性期在醫院治療或出院後不論返家休養或入住長期照護機構，更換腸造口袋是相當常見需要照顧的情形，因此鼓勵護理人員及照顧者都應該學習相關知識，提供良好的照護品質。

陽大附醫院長楊純豪表示，為提升在地長者因大腸癌而做腸造口、因長期臥床產生的壓力性損傷或失禁性皮膚炎等更優質的傷口造口照護，該院積極與在地的長照機構、居家護理所、社區醫療診所、衛生所合作，組成跨機構居家醫療照護團隊，今天舉辦腸造口暨壓力性損傷及失禁性皮膚炎照護工作坊，提升傷口造口評估與照護能力，也可及早協助民眾正確處理。

陽明大學附設醫院舉辦工作坊，希望從醫院延伸到社區，提升腸造口、因長期臥床產生的壓...
陽明大學附設醫院舉辦工作坊，希望從醫院延伸到社區，提升腸造口、因長期臥床產生的壓力性損傷或失禁性皮膚炎等更優質的傷口造口照護。圖／陽大附醫提供
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大腸癌長照

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