影／百年老藥舖研創「漢方爆米花」好滋味讓人驚豔
宜蘭市創新育成中心的進駐新廠商「騎士穀堡」與百年歷史「廣生藥房」中西合併，以異業結盟方式，研創「洛花仙子茶」與「十三道孜味」爆米花，今天舉行發表會，當漢方中藥與西方爆米花在嘴裡相遇，非但不衝突，口味竟然意外的搭，將進入量產販售。
「騎士穀堡」是一家年輕青創公司，「廣生藥房」是相傳四代的百年老藥舖，雙方年輕人進駐宜蘭市公所的創新育成中心，對於文創觀念一拍即合，研發兩款漢方口味的養生爆米花，分別是「十三道孜味」以及「洛花仙子茶」（一鹹一甜）。
廣生藥局第四代接班人周東彥表示，「十三道孜味」使用廣生藥房祖傳秘製的十三香與孜然為口味，經過騎士穀堡專業的煮製、裹覆成黃金比例的「十三道孜味」，談到廣生經典的十三香是以花椒，八角，小茴香，桂皮，砂仁，豆蔻，甘草，丁香等中藥材依特定比例搭配而成，再加乘上孜然的香氣，具有「滷香」的口感。
「洛花仙子茶」以洛神花、仙楂和決明子三個中藥材為主概念的漢方茶飲為基礎，酸甜口感，在炎熱的夏天特別受歡迎，搭配上騎士穀堡的職人爆米花，完美結合出經典的漢方爆米花口味。
值得一提是，兩款漢方爆米花的外包裝，採用傳統藥鋪的復古手法，以「虎頭包」做包裝，呈現出富含傳統古早味與人情味，提升成為文創商品，一個虎頭包裡有二包口味，每次購買一串兩個虎頭包，內含四包漢方爆米花，售價50元。
市長江聰淵表示，民以食為天，零嘴是現代生活的小確幸，在看電視劇看電影時配上爆米花，讓每一口都品嚐到宜蘭在地的好滋味。宜蘭地方創生從小處萌芽，公所透過「宜蘭市創新育成中心」致力於培養在地青年創業，在這個平台進駐的夥伴們也可以像騎士穀堡的賴彥鈞與廣生藥房的周東彥，橫向聯繫激發創新產品。
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