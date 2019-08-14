親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

影／百年老藥舖研創「漢方爆米花」好滋味讓人驚豔

2019-08-14 15:46聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭市創新育成中心的進駐新廠商「騎士穀堡」與百年歷史「廣生藥房」中西合併，以異業結盟方式，研創「洛花仙子茶」與「十三道孜味」爆米花，今天舉行發表會，當漢方中藥與西方爆米花在嘴裡相遇，非但不衝突，口味竟然意外的搭，將進入量產販售。

「騎士穀堡」是一家年輕青創公司，「廣生藥房」是相傳四代的百年老藥舖，雙方年輕人進駐宜蘭市公所的創新育成中心，對於文創觀念一拍即合，研發兩款漢方口味的養生爆米花，分別是「十三道孜味」以及「洛花仙子茶」（一鹹一甜）。

廣生藥局第四代接班人周東彥表示，「十三道孜味」使用廣生藥房祖傳秘製的十三香與孜然為口味，經過騎士穀堡專業的煮製、裹覆成黃金比例的「十三道孜味」，談到廣生經典的十三香是以花椒，八角，小茴香，桂皮，砂仁，豆蔻，甘草，丁香等中藥材依特定比例搭配而成，再加乘上孜然的香氣，具有「滷香」的口感。

「洛花仙子茶」以洛神花、仙楂和決明子三個中藥材為主概念的漢方茶飲為基礎，酸甜口感，在炎熱的夏天特別受歡迎，搭配上騎士穀堡的職人爆米花，完美結合出經典的漢方爆米花口味。

值得一提是，兩款漢方爆米花的外包裝，採用傳統藥鋪的復古手法，以「虎頭包」做包裝，呈現出富含傳統古早味與人情味，提升成為文創商品，一個虎頭包裡有二包口味，每次購買一串兩個虎頭包，內含四包漢方爆米花，售價50元。

市長江聰淵表示，民以食為天，零嘴是現代生活的小確幸，在看電視劇看電影時配上爆米花，讓每一口都品嚐到宜蘭在地的好滋味。宜蘭地方創生從小處萌芽，公所透過「宜蘭市創新育成中心」致力於培養在地青年創業，在這個平台進駐的夥伴們也可以像騎士穀堡的賴彥鈞與廣生藥房的周東彥，橫向聯繫激發創新產品。

宜蘭市青創公司「騎士穀堡」與百年歷史「廣生藥房」中西合併，研創「洛花仙子茶」與「...
宜蘭市青創公司「騎士穀堡」與百年歷史「廣生藥房」中西合併，研創「洛花仙子茶」與「十三道孜味」漢方爆米花，非但不違和，口味竟然意外的搭。 記者戴永華/攝影
分享

中藥文創小確幸

相關新聞

農路破損居民不便 台東縣府斥資百萬修路

2019-08-14 15:05

花蓮田間設捕鳥網 未申請恐開罰

2019-08-14 15:03

台灣味！童玩拚外交團隊尬舞電音三太子矇眼PK打柚子

2019-08-14 13:48

影／宜蘭有水產豐年祭 來拋八卦網吃白蝦鯛丸子米冰棒

2019-08-14 12:37

基隆美展得獎名單出爐 拼貼獲西方媒材首獎近年僅見

2019-08-14 10:48

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

宜蘭染驚豔巴黎 31日中興文創園區開展

2019-08-14 00:10

鷄籠中元祭…周二晚遊行 周三晨放水燈頭

2019-08-14 00:04

饒慶鈴宣布 將啟動台東焚化廠

2019-08-13 23:48

池上鄉稻米競賽…種稻70年 8旬老翁首封王

2019-08-13 23:40

80年宜蘭橋 走入歷史

2019-08-13 22:59

入學還要抽籤…基隆實驗教育夯 擬增校

2019-08-13 22:41

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13

影／基隆中元祭迎斗燈遶境 各宗親會斗燈首街頭好熱鬧

2019-08-13 16:37

花蓮車站成功蛻變 嶄新造型與空間迎客

2019-08-13 16:19

台東池上稻米競賽！謝美國封有機米王 張玉妹稱米后

2019-08-13 14:04

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

曾文水庫狂進水 3天洩1.5座南化水庫蓄水

2019-08-13 20:12

用手機找車位 竹縣智慧停車8月22日上路

2019-08-13 16:25

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

桃園老街溪 平鎮三崇、新富橋段自行車步道啟用

2019-08-13 16:25

影／日本團隊將在青埔打造全台最大水族館 明年7月開幕

2019-08-13 19:55

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

劉奕霆、柯昱安辭發言職 北市發言人由周台竹擔任

2019-08-14 12:46

影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

新北首座滑草場周日啟用 當天還送限量300個滑草板

2019-08-13 16:22

影／重現「小香港」風華 出磺坑推歷史現場活化

2019-08-13 20:25

「5151」、「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24

每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08

台中大安濱海樂園露營區很好拍 新人婚紗取景很繽紛

2019-08-13 16:26

垃圾掩埋場打包垃圾惹民怨 桃市環保局暫喊卡

2019-08-13 22:35

影／台灣化石採集界民間奇人 珍稀化石不賣願「割愛」

2019-08-13 18:44

埔里中元普渡免燒金紙 送到這裡健康又省事

2019-08-13 17:50

影／台灣首場爺孫合舞的青春熱舞 17日將在北港鎮登場

2019-08-13 18:25

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

台大下坪熱帶植物園 竹山人的後花園

2019-08-14 07:20

北投「阿信的告白巷」 里長募款畫導覽彩繪

2019-08-13 22:51

基隆美展得獎名單出爐 拼貼獲西方媒材首獎近年僅見

2019-08-14 10:48

繞半小時找嘸車位 台中人叫苦

2019-08-13 23:53

彩繪稻田插秧黃偉哲帶領拜田頭 農業局：10月來六甲

2019-08-14 12:09

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

金門「蟲蟲危機」 台灣4大學團隊積極投入防治

2019-08-13 20:16

蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13

台中資深議員涂明榮今辭世 擔心藍營不團結、弱勢無助

2019-08-14 14:21

不要小看台中！ 歷史留名雕塑家接地氣藝術家均台中人

2019-08-14 00:16

電動車主注意！ 新北電動停車位9月1日起將收費

2019-08-13 17:20

新北投直達車測試 傳噪音超標

2019-08-13 22:31

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

汐止自行車道接基隆又延宕 新北市議員很不滿

2019-08-13 20:16

彰化卦山親子嘉年華 首度增設30米滑水道

2019-08-13 23:43

北市自強隧道 下月起區間測速、抓跨越雙白線

2019-08-13 23:56

花蓮車站成功蛻變 嶄新造型與空間迎客

2019-08-13 16:19

影／基隆中元祭迎斗燈遶境 各宗親會斗燈首街頭好熱鬧

2019-08-13 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top