影／百年老藥舖研創「漢方爆米花」好滋味讓人驚豔

2019-08-14 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭市創新育成中心的進駐新廠商「騎士穀堡」與百年歷史「廣生藥房」中西合併，以異業結盟方式，研創「洛花仙子茶」與「十三道孜味」爆米花，今天舉行發表會，當漢方中藥與西方爆米花在嘴裡相遇，非但不衝突，口味竟然意外的搭，將進入量產販售。

「騎士穀堡」是一家年輕青創公司，「廣生藥房」是相傳四代的百年老藥舖，雙方年輕人進駐宜蘭市公所的創新育成中心，對於文創觀念一拍即合，研發兩款漢方口味的養生爆米花，分別是「十三道孜味」以及「洛花仙子茶」（一鹹一甜）。

廣生藥局第四代接班人周東彥表示，「十三道孜味」使用廣生藥房祖傳秘製的十三香與孜然為口味，經過騎士穀堡專業的煮製、裹覆成黃金比例的「十三道孜味」，談到廣生經典的十三香是以花椒，八角，小茴香，桂皮，砂仁，豆蔻，甘草，丁香等中藥材依特定比例搭配而成，再加乘上孜然的香氣，具有「滷香」的口感。

「洛花仙子茶」以洛神花、仙楂和決明子三個中藥材為主概念的漢方茶飲為基礎，酸甜口感，在炎熱的夏天特別受歡迎，搭配上騎士穀堡的職人爆米花，完美結合出經典的漢方爆米花口味。

值得一提是，兩款漢方爆米花的外包裝，採用傳統藥鋪的復古手法，以「虎頭包」做包裝，呈現出富含傳統古早味與人情味，提升成為文創商品，一個虎頭包裡有二包口味，每次購買一串兩個虎頭包，內含四包漢方爆米花，售價50元。