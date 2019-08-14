農路破損居民不便 台東縣府斥資百萬修路

2019-08-14 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



農路肩負著居民進出或農民農作物運輸的功能，不過，台東縣關山及卑南部分農路由於遭雨水沖刷等，造成破損不堪，近來有各地農民透過縣議員向縣府陳情改善。台東縣長饒慶鈴連續二天前往視察，當場指示農業處協助改善，以維護民眾進出安全與農產品的運輸便利。

饒慶鈴連二天由縣府農業處長許瑞貴、水土保持科長吳克炯陪同進行農路視察行程，昨日上午在縣議員楊清順帶領前往關山鎮德高里東庄地區農路視察，農民的農地長年沒有適當的出入口，唯一聯外道路口因路面高低落差且斜坡狹窄，對外出入非常不便，為免農機翻覆造成意外，因此，向縣府提出申請改善農路。

今日上午9點饒縣長又前往卑南鄉與東河鄉交界，視察富山村農路支線改善工程，縣議員郭宗益、富山村長黃文明到場關心，農民向縣長說明該農路由於長年雨水沖刷，路基深陷多凹面，如果雨天幾乎無法行走，希望縣府能夠協助。