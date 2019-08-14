花蓮田間設捕鳥網 未申請恐開罰
花蓮有網友在臉書社團「花蓮爆料王」上傳影片，指稱吉安太昌國小旁農地的補鳥網成為鳥的地獄，影片中可看到約有5、6隻鳥被捕鳥網纏住，一直掙扎動彈不得。花蓮縣政府農業處表示，民眾若要設置捕鳥網須向縣府申請，否則是違法行為。可依《野生動物保育法》規定，處6萬至30萬元罰款。
為保護農作物不讓麻雀、斑鳩等鳥類吃掉，有農民在田間架網捕鳥，除了麻雀外，還有候鳥無法脫身死亡。根據網友上傳的影片，農地旁的捕鳥網上，有5、6隻鳥被困住，掙扎中一直發出鳥叫聲，有的鳥似乎已死亡沒了動靜，令人看了於心不忍，網友更痛罵這是「鳥的地獄」。貼文吸引許多網友留言「太殘忍了吧」、「應該要檢舉申訴報警」、「農民可憐，鳥也可憐」。
農業處長羅文龍表示，架設鳥網需經事業主管機關同意，將派員巡視田間，了解是否需要掛設鳥網；若不慎獵捕到保育類動物，可依違反《野生動物保育法》，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰款。
警方指出，每年鳥網纏死保育鳥類事件層出不窮，農民若經主管機關同意可架設鳥網，也應定期積極巡查鳥網，將捕捉到的非目標物鳥類野放。也建議農民可使用空拍機、太陽能驅鳥器或農用雷射等裝置驅趕野鳥，或採用改良式阻隔網，使用隔離網取代鳥網，避免鳥類造成傷害，以免觸法。
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