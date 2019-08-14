台灣味！童玩拚外交團隊尬舞電音三太子矇眼PK打柚子

2019-08-14 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



每年夏天，宜蘭童玩節有如聯合國，來自世界多個國家的團隊，千里迢迢，飛到台灣演出，今年在童玩節，就有十多國家與會。

除演出外，宜蘭縣政府安排國外團隊與宜蘭社區交流，為體驗台灣味，還把民俗活動設計成闖關遊戲，推出「童玩運動會」，讓比利時、愛沙尼亞、智利、土耳其及菲律賓等國家成員，在表演之餘，分隊PK。

其中，五結鄉大二結社區結合台灣大神尪的神將文化，設計「搖頭晃腦大神尪」，宜蘭縣蘇澳鎮的白米社區，以木屐產業聞名，推出「協力木屐快快走」，冬山鄉中山社區是宜蘭重要的柚子產地，加中秋節前，應景舉辦「天旋地轉打柚子」。

而員山鄉的結頭份社區是歌仔戲發源地，結合歌仔戲文化，推出「穿戴戲服夾豆子」，礁溪鄉林美社區則把傳統的擲筊，設計成「神明保佑給聖杯」，藉由趣味的遊戲競賽，讓國外團隊在輕鬆的過程中，體驗與認識臺灣豐富的民俗文化。

「哇！」外國團隊對台灣民俗文化好奇，覺得新鮮，其中，大二結王公藝術研究所的「官將首」，有特殊的穿著打扮，陽剛的步伐，相當有神秘感，氣勢震懾全場； 「穿戴戲服夾豆子」被認為最困難，因為要穿起戲服，拿筷子夾豆子，大部分外國團員們人生第一次使用筷子，簡直就是不可能的任務。

中秋特色的「打柚子」遊戲，則讓團員們玩得開懷大笑，矇著眼睛轉圈圈，一路搖搖晃晃找柚子敲打，過程爆笑。

軍動會壓軸，安排利澤簡妞妞電音三太子歌舞，國外團隊歡呼，一起熱舞。