親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

新裝潢浴室出現「紅色污漬」 網友曝正確解答

台灣味！童玩拚外交團隊尬舞電音三太子矇眼PK打柚子

2019-08-14 13:48聯合報 記者羅建旺╱即時報導

每年夏天，宜蘭童玩節有如聯合國，來自世界多個國家的團隊，千里迢迢，飛到台灣演出，今年在童玩節，就有十多國家與會。

除演出外，宜蘭縣政府安排國外團隊與宜蘭社區交流，為體驗台灣味，還把民俗活動設計成闖關遊戲，推出「童玩運動會」，讓比利時、愛沙尼亞、智利、土耳其及菲律賓等國家成員，在表演之餘，分隊PK。

其中，五結鄉大二結社區結合台灣大神尪的神將文化，設計「搖頭晃腦大神尪」，宜蘭縣蘇澳鎮的白米社區，以木屐產業聞名，推出「協力木屐快快走」，冬山鄉中山社區是宜蘭重要的柚子產地，加中秋節前，應景舉辦「天旋地轉打柚子」。

而員山鄉的結頭份社區是歌仔戲發源地，結合歌仔戲文化，推出「穿戴戲服夾豆子」，礁溪鄉林美社區則把傳統的擲筊，設計成「神明保佑給聖杯」，藉由趣味的遊戲競賽，讓國外團隊在輕鬆的過程中，體驗與認識臺灣豐富的民俗文化。

「哇！」外國團隊對台灣民俗文化好奇，覺得新鮮，其中，大二結王公藝術研究所的「官將首」，有特殊的穿著打扮，陽剛的步伐，相當有神秘感，氣勢震懾全場； 「穿戴戲服夾豆子」被認為最困難，因為要穿起戲服，拿筷子夾豆子，大部分外國團員們人生第一次使用筷子，簡直就是不可能的任務。

中秋特色的「打柚子」遊戲，則讓團員們玩得開懷大笑，矇著眼睛轉圈圈，一路搖搖晃晃找柚子敲打，過程爆笑。

軍動會壓軸，安排利澤簡妞妞電音三太子歌舞，國外團隊歡呼，一起熱舞。

宜蘭縣政府表示，每年的童玩節都是很成功的國際外交，為了展現宜蘭人熱情好客的精神以及宣揚宜蘭文化的使命，規劃國外表演團隊的親善接待，招募擔任地陪的親善大使團，還有社區參訪接待，希望結合宜蘭縣內學校、社團、社區等團體的力量，能為推展國民外交工作盡心力，讓世界看到台灣，也認識宜蘭。

就要台灣味！宜蘭童玩節拚外交，外國團隊與電音三太子尬舞，矇眼PK打柚子。圖／宜蘭...
就要台灣味！宜蘭童玩節拚外交，外國團隊與電音三太子尬舞，矇眼PK打柚子。圖／宜蘭縣政府提供
分享
就要台灣味！宜蘭童玩節拚外交，外國團隊與電音三太子尬舞，矇眼PK打柚子，穿戲服拿...
就要台灣味！宜蘭童玩節拚外交，外國團隊與電音三太子尬舞，矇眼PK打柚子，穿戲服拿筷子夾豆子。圖／宜蘭縣政府提供
分享
就要台灣味！宜蘭童玩節拚外交，外國團隊與電音三太子尬舞，矇眼PK打柚子。圖／宜蘭...
就要台灣味！宜蘭童玩節拚外交，外國團隊與電音三太子尬舞，矇眼PK打柚子。圖／宜蘭縣政府提供
分享

童玩節中秋節

相關新聞

影／宜蘭有水產豐年祭 來拋八卦網吃白蝦鯛丸子米冰棒

2019-08-14 12:37

基隆美展得獎名單出爐 拼貼獲西方媒材首獎近年僅見

2019-08-14 10:48

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

宜蘭染驚豔巴黎 31日中興文創園區開展

2019-08-14 00:10

鷄籠中元祭…周二晚遊行 周三晨放水燈頭

2019-08-14 00:04

饒慶鈴宣布 將啟動台東焚化廠

2019-08-13 23:48

池上鄉稻米競賽…種稻70年 8旬老翁首封王

2019-08-13 23:40

80年宜蘭橋 走入歷史

2019-08-13 22:59

入學還要抽籤…基隆實驗教育夯 擬增校

2019-08-13 22:41

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13

影／基隆中元祭迎斗燈遶境 各宗親會斗燈首街頭好熱鬧

2019-08-13 16:37

花蓮車站成功蛻變 嶄新造型與空間迎客

2019-08-13 16:19

台東池上稻米競賽！謝美國封有機米王 張玉妹稱米后

2019-08-13 14:04

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

先有路，才會富？花蓮193縣道拓寬爭議

2019-08-13 09:53

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

曾文水庫狂進水 3天洩1.5座南化水庫蓄水

2019-08-13 20:12

用手機找車位 竹縣智慧停車8月22日上路

2019-08-13 16:25

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

桃園老街溪 平鎮三崇、新富橋段自行車步道啟用

2019-08-13 16:25

影／日本團隊將在青埔打造全台最大水族館 明年7月開幕

2019-08-13 19:55

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

劉奕霆、柯昱安辭發言職 北市發言人由周台竹擔任

2019-08-14 12:46

影／重現「小香港」風華 出磺坑推歷史現場活化

2019-08-13 20:25

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

「5151」、「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

台中大安濱海樂園露營區很好拍 新人婚紗取景很繽紛

2019-08-13 16:26

新北首座滑草場周日啟用 當天還送限量300個滑草板

2019-08-13 16:22

每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08

垃圾掩埋場打包垃圾惹民怨 桃市環保局暫喊卡

2019-08-13 22:35

影／台灣化石採集界民間奇人 珍稀化石不賣願「割愛」

2019-08-13 18:44

埔里中元普渡免燒金紙 送到這裡健康又省事

2019-08-13 17:50

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

台大下坪熱帶植物園 竹山人的後花園

2019-08-14 07:20

影／台灣首場爺孫合舞的青春熱舞 17日將在北港鎮登場

2019-08-13 18:25

北投「阿信的告白巷」 里長募款畫導覽彩繪

2019-08-13 22:51

繞半小時找嘸車位 台中人叫苦

2019-08-13 23:53

基隆美展得獎名單出爐 拼貼獲西方媒材首獎近年僅見

2019-08-14 10:48

蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13

彩繪稻田插秧黃偉哲帶領拜田頭 農業局：10月來六甲

2019-08-14 12:09

金門「蟲蟲危機」 台灣4大學團隊積極投入防治

2019-08-13 20:16

不要小看台中！ 歷史留名雕塑家接地氣藝術家均台中人

2019-08-14 00:16

電動車主注意！ 新北電動停車位9月1日起將收費

2019-08-13 17:20

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

新北投直達車測試 傳噪音超標

2019-08-13 22:31

新北市電動汽機車格 9月1日起停車將收費

2019-08-13 14:59

汐止自行車道接基隆又延宕 新北市議員很不滿

2019-08-13 20:16

彰化卦山親子嘉年華 首度增設30米滑水道

2019-08-13 23:43

嘉縣道168線植栽景觀改善遭審計室糾正 議員批浪費公帑

2019-08-13 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top