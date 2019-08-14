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影／宜蘭有水產豐年祭 來拋八卦網吃白蝦鯛丸子米冰棒

2019-08-14 12:37聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區有大片養殖區，生產白蝦、台灣鯛、石斑等，發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產豐年祭」，有體驗半日漁夫，拋八掛網、遊景點，逛市集，釣蝦、吃蝦、鯛魚丸子、炒米粉、吃米冰棒。

蘭陽溪口休閒農業區今天指出，水產豐年祭中，8月17日是半日漁夫生活體驗，帶領民眾遨遊自行車道，與太平洋和龜山島相伴，隨後穿梭在養殖池，聽取漁人經驗分享，還有捕魚、八卦網、釣蝦體驗，品嘗新鮮美味海鮮餐，8月18日邀請親子參與以當地特產與美景為主題的彩繪活動，並在主活動成果發表，組成一幅大拼圖供民眾拍照打卡。

這兩項活動採預先報名，秒殺額滿，不過，主活動會在8月24日上午8時30分開場，地點在蘭陽溪口休閒農業區遊客服務中心 (五結鄉季新村五濱路二段232號)，有拋撒八卦網比賽，展現舊時漁夫厲害的捕魚技術，還有夾蝦剝蝦競賽、親子釣蝦體驗、打卡送米冰棒活動，以互動的方式讓民眾體驗當地漁村生活。

同時，當天還有鮮蝦沾醬、台灣鯛丸子湯、老牌米粉炒供民眾品嘗。

五結鄉長沈德茂指出，休閒農業區與水路未受颱風影響，魚蝦盛產，透過水產豐年祭，安排撒網、夾蝦等競賽，夾多少，品嘗多少，如果好吃、吃得不夠，可再加碼到服務中心選購；蘭陽溪口休閒農業區發展協會理事長林健生表示，協會承辦這活動，推廣水產並希望可以擴大成遊程的體驗。

宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產...
宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產豐年祭」，有體驗半日漁夫，拋八掛網，吃白蝦。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產...
宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產豐年祭」，有體驗半日漁夫，拋八掛網，吃白蝦、炒米粉。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產...
宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產豐年祭」，有體驗半日漁夫，拋八掛網，吃白蝦、炒米粉、米冰棒。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產...
宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產豐年祭」，有體驗半日漁夫，拋八掛網，吃白蝦、鯛魚丸子。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產...
宜蘭縣蘭陽溪口休閒農業區發展協會與五結鄉公所本月（8月）推出「五結鄉108年水產豐年祭」，有體驗半日漁夫，拋八掛網。記者羅建旺／攝影
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蘭陽溪豐年祭親子

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