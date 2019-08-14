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基隆美展得獎名單出爐 拼貼獲西方媒材首獎近年僅見

2019-08-14 10:48聯合報 記者游明煌╱即時報導

經歷2個月的激烈競爭後，2019基隆美展今公布得獎名單，包含東方媒材、西方媒材、攝影與新媒體等三大類，總共43名得獎者。其中參賽者梁艷媚以拼貼作品《魚棧》拿下西方媒材類最高榮譽「基隆獎」，更是近年基隆美展僅見，參賽作品越趨多元，令人耳目一新。

今年基隆美展收件共有386件，經過初審及複審2階段，在評審熱烈討論及多輪票選中，終於選出各類「基隆獎」1名、優選2名、佳作5名、入選6至7名，總共43名得獎者，「基隆獎」可獲得10萬元獎金，優選獎金5萬元，佳作獎金1萬元，所有得獎作品也將在基隆市文化中心展出。

擔任多屆基隆美展評審的美術史學家李欽賢老師指出，今年西方媒材入選的作品皆能掌握現代感和當代創意，從另類的拼貼到傳統的水彩，都能表現以前所無的複合構成。另外，抽象中的具象追求，有壓下色彩的新意境，年輕藝術家的新手法值得肯定。

國立臺灣師範大學美術學系林昌德教授也認為東方媒材類作品無論構圖、造型與筆墨，甚具現代感而又不失傳統。國立台灣藝術大學兼任副教授沈昭良老師更點出許多作品在內容、形式、展呈上的實驗與實踐，相較於傳統平面的攝影作品，也頗受到與會評審的關注。有不少作品具焦在特定議題、主題的系列性書寫，皆能呼應這一時代的議題。

基隆市文化局表示，基隆美展自從轉型為全國性徵件競賽後，吸引各地藝術菁英熱情支持及參與，在激烈的競爭下，逐年提高美展作品參賽水平，也讓在地藝術家激盪出更多火花，年年湧現新風貌，屢屢在基隆美展拿下佳績，近3年來均有基隆在地藝術家獲得「基隆獎」殊榮，顯見基隆美展的舉辦確實有利於提升市民的藝文素養。

2019基隆美展得獎作品將於9月3日至10月13日於基隆文化中心三樓藝廊展出，並於9月7日舉行頒獎典禮。得獎名單至基隆市文化局網站查詢

東方媒材(基隆獎)邱奕寧。圖／基隆市文化局提供
東方媒材(基隆獎)邱奕寧。圖／基隆市文化局提供
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攝影與新媒(基隆獎)黃翰柏。圖／基隆市文化局提供
攝影與新媒(基隆獎)黃翰柏。圖／基隆市文化局提供
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西方媒材(基隆奬)梁艷媚。圖／基隆市文化局提供
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基隆藝術家文化局

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