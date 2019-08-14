台東稻米之鄉比拚好品質 饒慶鈴加碼獎勵

2019-08-14 10:46 中央社 台東縣14日電



台東池上鄉公所舉辦第1期作稻米品質競賽，作為「台灣稻米達人冠軍賽」全國賽的前哨戰，縣長饒慶鈴說，各農會選出的稻米達人參加全國賽獲冠軍者，縣府加碼獎勵新台幣30萬元。

池上稻米名聞遐邇，池上鄉農會指出，池上鄉得天獨厚的天然環境孕育高品質的米品，農友的精進栽種技術更是池上米好吃的祕密。

台灣稻米達人冠軍賽鄉鎮賽－「池上鄉108年第1期作稻米品質競賽」13日在池上鄉農會觀光工廠舉行。參賽者除經驗豐富的老農，也有許多年輕面孔，顯示青年農民回鄉種稻者漸多，栽種技術將可傳承及接棒。

競賽結果出爐，池上好米組由張玉妹奪冠；今年87歲、種稻數十年的謝美國，則在池上有機米組技壓群雄登王座。

饒慶鈴表示，台東稻作全年種植面積將近1萬3000公頃，池上種植面積約3000公頃，排行全縣第2，僅次於關山鎮，創造的稻米產值令人刮目相看。池上米也是全國良質米或稻米達人競賽常勝軍，為獎勵及行銷推廣台東的良質米，縣府今年特別籌措120萬元推廣費用。

她指出，近日各地區農會選出的稻米達人，未來若參加全國比賽獲得獎項，將提撥獎勵金及行銷費用，冠軍者30萬元、亞軍20萬元、季軍10萬元，還有相關的行銷費用，盼拋磚引玉，歡迎農會等相關單位共襄盛舉。