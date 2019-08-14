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中南部今晨密集閃電 吳德榮：全天慎防劇烈天氣

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭橋封閉後13日走入歷史，很多人趕在最後一刻，透過不同角度與光線，捕捉這座80年老橋最後身影貼上臉書，網友大讚美到讓人驚豔，還有人用空拍機從高空拍攝宜蘭橋，凸顯是進入城區的主幹道、真門戶，長年提供用路人便利，民眾紛紛留言感性道別。

早年還沒有興建宜蘭橋之前，宜蘭河兩岸居民不是靠船渡河、就得涉水，交通工具一路從渡船頭、木橋到混擬土橋。使用80年樣貌多變的宜蘭橋因為橋面過低，每逢颱風大雨來襲時拉警報，必須封閉橋梁以策安全，為此多年來地方常有改建之議，直到去年確定爭取5億多元補助，改建長241公尺、寬21.3公尺新橋。舊橋今起封閉禁止通行，兩端架設路障，預計月底動工拆除。

這座橋是用路人從北部地區開車南下，進戶宜蘭市的主要幹道，很多人從小走到大，自然有深厚感情，紛紛趕在封橋之前拍照捕捉各種不同角度的照片。

在縣政府上班的陳相達兩天前傍晚時分，以空拍機慢速的方式拍攝宜蘭橋，一直拍到華燈初上，一連串美照貼上臉書，讓人不禁讚嘆宜蘭橋原來這麼美，而且從高空往下看，它真正就是一條進入宜蘭城的主要幹道，無庸置疑。網友紛紛留言「心存感激」、「明年的歡樂宜蘭年看不到橋燈吊飾了」、「懷念」、「感恩」。

蔡小姐也利用一早運動後，與朋友到橋頭合照，拍下陽光升起喚醒宜蘭橋的朝氣，與「老朋友」值得留念的倩影。

空拍下的宜蘭橋，凸顯它是進出宜蘭市主要幹道，兩旁是新搭的剛便道。圖/陳相達提供
空拍下的宜蘭橋，凸顯它是進出宜蘭市主要幹道，兩旁是新搭的剛便道。圖/陳相達提供
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空拍下的宜蘭橋，凸顯它是進出宜蘭市主要幹道，兩旁是新搭的剛便道。圖/陳相達提供
空拍下的宜蘭橋，凸顯它是進出宜蘭市主要幹道，兩旁是新搭的剛便道。圖/陳相達提供
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華燈初上的宜蘭橋讓人驚豔，兩旁是新搭的剛便道。圖/陳相達提供
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華燈初上的宜蘭橋讓人驚豔，兩旁是新搭的剛便道。圖/陳相達提供
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空拍機

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