親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

恐怖暴雨原因曝光 氣象局示警清晨中南部恐還有一波

攻擊成聖的是喜劇核心 博恩與鄭南榕「地獄哏」

蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣政府連續10年舉辦全縣環境清潔競賽，池上鄉今年再度獲鄉鎮市組冠軍，順利完成10連霸，今天在縣府接受縣長饒慶鈴頒獎後，池上鄉長張堯城表示，這獎已連續拿了10年，打算明年不再參賽，讓其他鄉鎮有機會拿冠軍；但台東縣環保局不准，池上鄉若明年退出比賽，有違公平性。

台東縣政府自101年起舉辦鄉鎮市、村里環境清潔競賽，104年前每半年評比1次，104年起改為1年評比1次，今年進入第10屆，在鄉鎮市組競賽部分，池上鄉今年連續第10年奪冠。

張堯城說，環境清潔已是池上鄉民的全民運動，每個月初，各村會發動大掃除，不僅台東縣政府的環境清潔比賽每年都冠軍，今年池上鄉也拿下環保署「107年度地方政府環境清潔維護考核」特優鄉鎮獎。

張堯城表示，整個池上鄉乾淨到，連來池上鄉的遊客都捨不得亂丟垃圾，連續10年都拿冠軍，為讓其他鄉鎮有表現的機會，他決定從明年池上鄉不再參加台東縣政府舉辦的環境清潔比賽。

縣府環保局表示，環境清潔比賽有一定評分標準，大家公平競爭，因此不是鄉公所說不參加，就可以不參加，只要是台東縣內的鄉鎮市，都要列入比賽，況且明年池上鄉仍參賽，其他鄉鎮還能奪冠，才是「真本事」。

池上鄉長張堯城（左二）打算明年不再參加全縣環境清潔競賽，讓其他鄉鎮市有機會拿冠軍...
池上鄉長張堯城（左二）打算明年不再參加全縣環境清潔競賽，讓其他鄉鎮市有機會拿冠軍。記者羅紹平／攝影
分享

台東饒慶鈴環保署

相關新聞

影／基隆中元祭迎斗燈遶境 各宗親會斗燈首街頭好熱鬧

2019-08-13 16:37

花蓮車站成功蛻變 嶄新造型與空間迎客

2019-08-13 16:19

台東池上稻米競賽！謝美國封有機米王 張玉妹稱米后

2019-08-13 14:04

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

先有路，才會富？花蓮193縣道拓寬爭議

2019-08-13 09:53

北榮合作進駐 基隆醫院首先補強「好心腸」

2019-08-13 00:50

拓印留存 80歲宜蘭橋告退

2019-08-13 00:45

花蓮新站藝起來 將設洄瀾鯨奇、四季花園通道迎賓

2019-08-12 23:51

以功代金 愛環境也做公益

2019-08-12 23:48

有亮點好拍照好打卡 宜蘭七夕鵲橋受歡迎 延至18日

2019-08-12 23:36

熱氣球閉幕光雕 6萬人擠爆

2019-08-12 23:05

宜蘭情人節鵲橋光造景延長至18日 有情人繼續浪漫下去

2019-08-12 21:18

影／2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 逾6萬遊客擠爆

2019-08-12 21:08

影／穿黑絲襪嗎？男子泛舟沒防曬 雙腿曬成「八分熟」

2019-08-12 18:32

影／宜蘭橋通行最終日！江聰淵拓印橋頭碑 感性道再見

2019-08-12 15:51

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

東西都往冰箱送加速腐壞 這些食物其實不需冷藏

2019-08-13 08:19

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

鹿港家具街經典老建築又拆一幢 地方盼有木藝老街

2019-08-12 21:50

高雄山區又傳災情 那瑪夏聯外道路晚間出現下陷

2019-08-12 22:25

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

青埔籃球魅力無法擋 雲林囝仔如願見球星

2019-08-12 21:59

桃園老街溪 平鎮三崇、新富橋段自行車步道啟用

2019-08-13 16:25

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

曾文水庫狂進水 3天洩1.5座南化水庫蓄水

2019-08-13 20:12

視察河道整治 韓國瑜：落實清淤

2019-08-12 23:18

想買便宜挖土機趕快來！ 雲林地檢署14日拍賣

2019-08-12 22:08

台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

環狀線、板南線新埔站外轉乘 色標指路

2019-08-13 00:51

用手機找車位 竹縣智慧停車8月22日上路

2019-08-13 16:25

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

影／日本團隊將在青埔打造全台最大水族館 明年7月開幕

2019-08-13 19:55

新北敬老卡 可搭捷運 免費進博物館

2019-08-13 00:40

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

影／鄭文燦返台呼籲 要給香港及香港政府更大壓力

2019-08-12 22:01

台中大安濱海樂園露營區很好拍 新人婚紗取景很繽紛

2019-08-13 16:26

促橋頭科學園區加快腳步 陳其邁：天天盯科技部快一點

2019-08-12 22:08

白狼校園演講惹議 翁章梁：言論自由

2019-08-12 23:22

朴子防汛道現「天坑」嘉檢要查

2019-08-12 23:36

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

拓印留存 80歲宜蘭橋告退

2019-08-13 00:45

影／台灣化石採集界民間奇人 珍稀化石不賣願「割愛」

2019-08-13 18:44

埔里中元普渡免燒金紙 送到這裡健康又省事

2019-08-13 17:50

里長大小聲／玉成里被亂丟垃圾 黃聰智促市府積極取締

2019-08-12 23:43

最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12

新北首座滑草場周日啟用 當天還送限量300個滑草板

2019-08-13 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top