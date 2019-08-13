蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣政府連續10年舉辦全縣環境清潔競賽，池上鄉今年再度獲鄉鎮市組冠軍，順利完成10連霸，今天在縣府接受縣長饒慶鈴頒獎後，池上鄉長張堯城表示，這獎已連續拿了10年，打算明年不再參賽，讓其他鄉鎮有機會拿冠軍；但台東縣環保局不准，池上鄉若明年退出比賽，有違公平性。

台東縣政府自101年起舉辦鄉鎮市、村里環境清潔競賽，104年前每半年評比1次，104年起改為1年評比1次，今年進入第10屆，在鄉鎮市組競賽部分，池上鄉今年連續第10年奪冠。

張堯城說，環境清潔已是池上鄉民的全民運動，每個月初，各村會發動大掃除，不僅台東縣政府的環境清潔比賽每年都冠軍，今年池上鄉也拿下環保署「107年度地方政府環境清潔維護考核」特優鄉鎮獎。

張堯城表示，整個池上鄉乾淨到，連來池上鄉的遊客都捨不得亂丟垃圾，連續10年都拿冠軍，為讓其他鄉鎮有表現的機會，他決定從明年池上鄉不再參加台東縣政府舉辦的環境清潔比賽。