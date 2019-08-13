池上鄉10連霸清潔競賽想退出 台東縣府不准

2019-08-13 18:50 中央社 台東縣13日電



台東縣鄉鎮環境清潔競賽，池上鄉今年再度奪冠，創下10連霸佳績，鄉長張堯城宣布明年退出比賽，但台東縣環保局不准。另外，蘭嶼鄉則蟬聯10屆的最後一名。

台東縣政府自民國101年起舉辦鄉鎮市、村里環境清潔競賽，每半年評比1次；自民國104年後，改為1年評比1次，今年進入第10屆。

比賽結果，在鄉鎮市公所部分，池上鄉公所今年再度蟬聯冠軍、10連霸，張堯城今天接受台東縣長饒慶鈴表揚。

會後，張堯城說，環境清潔已經是池上鄉民的全民運動，每個月初，各村會發動大掃除，不僅台東縣政府的環境清潔比賽每年都奪冠，池上鄉今年也拿下環保署「107年度地方政府環境清潔維護考核」特優鄉鎮。

張堯城表示，環境清潔不僅是鄉民的共識，連到池上鄉的遊客看到這麼乾淨街道也捨不得丟垃圾。

多年拿冠軍，張堯城認為，這讓其他鄉鎮沒有表現的機會，因此，他決定從明年起，池上鄉不參加台東縣政府舉辦的環境清潔比賽。

台東縣政府環保局對此表示，環境清潔比賽有一定的評分標準，大家公平競爭，因此，不是鄉公所說不參加就可以不參加，只要是台東鄉鎮市就都要列入比賽。

另外，蘭嶼鄉公所從這項活動開辦後，始終獲得最後一名，今年已蟬聯10屆的最後一名；不過，今年成績為75.59分，較去年進步5.47分。

蘭嶼鄉為洗刷「最後一名」鄉鎮的包袱，這幾年全島幾乎總動員清掃環境，年輕人發起「一人一斤，將垃圾帶離蘭嶼」，民宿業者也懇託住宿旅客將垃圾帶回台灣，雜貨店也擺設垃圾桶讓大家丟垃圾。

不僅民間動員，蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧還發起各村長帶領村民上街掃地，且設置「看守所」，收留流浪豬羊，子母車也嚴格控管及資源回收分類，但清潔比賽成績仍無法有所改變。