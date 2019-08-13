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保障漁工作業安全 李麗華募到自動充氣式救生衣

2019-08-13 14:23聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣漁工職業工會理事長李麗華與工會為漁工募得救生衣，並呼籲政府部門對此議題的關...
宜蘭縣漁工職業工會理事長李麗華與工會為漁工募得救生衣，並呼籲政府部門對此議題的關注，督促相關單位落實船上安全防護措施，改善外籍漁工勞動環境，以保障外籍漁工的生命安全。圖／台灣人權促進會提供
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海上工作風險大，宜蘭縣漁工職業工會理事長李麗華發現，漁工在船上工作，雖配有救生衣，但通常是簡易型，穿起來動作不便，其至被要求不要穿，以免妨礙工作，讓漁工隨時暴露在危險中，萬一有意外落海，根本無法自救。

宜蘭縣漁工職業工會為漁工募得救生衣。圖／宜蘭縣漁工職業工會提供
宜蘭縣漁工職業工會為漁工募得救生衣。圖／宜蘭縣漁工職業工會提供
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為此，李麗華與工會向社會各界募款，獲得吳尊賢基金會及副董事長吳亮宏的支持，今天獲贈40件輕便並適合隨時穿戴的自動充氣救生衣。

李麗華表示，像政府海巡署等單位人員，在海上工作執法，一定得穿上救生衣，何況是漁工，因此，希望政府落實漁工安全保障，作業時應有足夠的相闗安全裝備，例如救生衣等，也希望雇主不要省成本，買好一點的設備，兼顧漁工作業方便與安全。

李麗華指出，我國遠洋漁業已超過每年400億台幣的產值，沿近海亦有180億台幣，鮪延繩釣漁船船隊也是全球知名，而如此龐大產值的背後，其實是有一群最底層，付出最多血汗的外籍漁工所創造出來的。

她表示，漁業產業主為降低人事成本，自東南亞地區經濟較弱勢的國家引進外籍勞工，通常在船上只有大副、二副為台灣人，其他都是外籍勞動者，他們大多來自東南亞國家，如:印尼、柬埔寨、緬甸、菲律賓、越南等國家，目前大陸漁工為少數。

李麗華表示，除降低人事成本外，有的產業主也會便宜行事，並盡可能減少支出，而未在船上設置適當安全防護設施，如足夠的救生、逃生器材，甚至漁工必須自費購買救生衣、雨鞋、雨衣等，更有雇主禁止漁工在作業當中穿戴救生衣，以致漁工們隨時暴露在危險的工作環境當中。

李麗華舉例，前年（106年）10月有印尼籍漁工落海失蹤，落海時身上未著救生衣或救生圈等救生裝備，致使落海後溺斃身亡，同年12月，另一印尼籍漁在海上作業時因風浪過大，在甲板的一邊被拋向另一邊，最後掉落海裡，雖有同船同事不顧自身安危，跳入海中將他拉上船，但漁工最後仍不幸死亡。

李麗華表示，獲贈救生衣數量有限，只能以抽籤方式，發給部分漁工，但儘管有了企業的贊助，不過，畢竟保護勞工人身安全仍是雇主的責任，工會希望能拋磚引玉，呼籲政府部門對此議題的關注，督促相關單位落實船上安全防護措施，改善外籍漁工勞動環境，以保障外籍漁工的生命安全。

印尼東南亞

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