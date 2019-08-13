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基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆中元祭明天放水燈遊行，市區道路交管，市府請民眾利用公車進出，公處長陳新埤今天公布規畫公車改道及接駁事宜，籲請民眾善加運用。市長林右昌表示，雞籠中元祭獲國家無形文化資產第一號，當晚總統蔡英文也將出席活動，感受百年慶典文化魅力。

公車處陳處長指出，今晚10時起至15日上午6時，主辦單位搭設景觀台施工需要忠一路、孝一路候車站暫時停用，請民眾至鄰近總站或二信循環站搭車；配合交通管制，自14日下午5時30分起，各路線班車迴車及載客地點，俟交通管制解除後，恢復原路線行駛。

其中，中正區101、103、104線，行駛至中正路、中船路交叉路口，再左轉進入中船路載客，依原行駛路線回各分站；信義區107、201、202、203及204線，行駛至正信路口迴轉，依原行駛路線返回各分站；中山區301、302、303線及安樂區501、502、505線，行駛至成功加油站右轉光一路，再左轉獅球路後，再左轉成功一路，循原路線回分站；七堵、暖暖區402、403、601、602、603、605線，行駛至南榮路、曲水街口，調頭迴車返回分站。

公車處表示，配合中元祭放水燈，免費接駁專車，於晚間十時遊行結束，四輛公車於市府後門中正路停等，載送民眾前往望海巷觀賞放水燈。於21:00至23:30安排二輛接駁公車，由碧砂漁港至望海巷放水燈處來回接駁。另於23:30放水燈遊行結束後，配置12輛大型公車於望海巷停等，俟望海巷放水燈活動結束後，機動載送民眾至碧砂漁港及基隆火車站。

望海巷放水燈結束後，為讓市民便利返家，於8月15日凌晨增開「加班車」，即配合放水燈最後一班接駁車到達總站(預估約00:30左右)，再等候5分鐘，由總站發車行經二信循環站後，再循各線原訂路線載客至各區。

行車路線有「104新豐街線(經祥豐街)」、「201深美國小線(經仁一路)」、「203深澳坑線(經信二路、美的世界)」、「204教忠街線(經正信路、富貴社區)」、「302中山高中線」、「303大竿林線」、「402堵南里線」、「501國家新城線」、「505大武崙線」、「601四腳亭線」、「602暖暖線」共計11條路線。上述班車為特別加開之班次，並依一般收費方式優惠，提醒欲搭車乘客需付費(全票新台幣15元，優待票依各票種計價)，搭乘民眾以刷卡或投幣方式付費。

基隆中元祭明天放水燈遊行，市區道路交管，市府請民眾利用公車進出，公處長陳新埤今天...
基隆中元祭明天放水燈遊行，市區道路交管，市府請民眾利用公車進出，公處長陳新埤今天公布規畫公車改道及接駁事宜。記者游明煌／攝影
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基隆中元祭明天放水燈遊行，市區道路交管，市府請民眾利用公車進出，公處長陳新埤今天...
基隆中元祭明天放水燈遊行，市區道路交管，市府請民眾利用公車進出，公處長陳新埤今天公布規畫公車改道及接駁事宜。圖／報系資料照
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基隆中元祭明天放水燈遊行，市區道路交管，市府請民眾利用公車進出，公處長陳新埤今天公布規畫公車改道及接駁事宜。圖／報系資料照
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基隆中元祭明天放水燈遊行，市區道路交管，市府請民眾利用公車進出，公處長陳新埤今天公布規畫公車改道及接駁事宜。記者游明煌／攝影
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基隆中元祭明天放水燈遊行，市區道路交管，市府請民眾利用公車進出，公處長陳新埤今天公布規畫公車改道及接駁事宜。圖／報系資料照
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放水燈公車中元祭

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