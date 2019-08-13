基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆中元祭明天晚上封街遊行，遊行完在望海巷施放水燈頭才是重頭戲，往年岸都邊擠滿人潮，市議員張顥瀚說，他所屬的張廖簡宗親會都會派自家人推水燈頭到外海，去年他和張淵翔下海推水燈首，兩人都選上市議員，而且去年有7張參選，上了6張，他相信這是老大公保佑。

「水燈頭」是為水上孤魂照路，招引好兄弟隔天來共享普度，等於對好兄弟發出邀請涵，凌晨零時，各姓氏水燈頭一個個被抬到海邊，推向大海後點燃，隨著潮水漂流出去，各姓氏宗親在岸邊大喊「發喔，旺喔」，漂得越遠、燒得越旺，代表該姓氏家族的運勢更好更旺。

張顥瀚說，各宗親會水燈頭放在海上，消防，救難人員會協助把水燈頭推出海漂走，他所屬的張廖簡宗親會還會派自家人下海拖水燈頭游到外海去，至少游100公尺，充分展現對老大公好兄弟信仰的虔誠與尊重。

「你什麼時侯開始下海推水燈頭？」張顥瀚說，前年第一次下海，那是個意外，他到現場，宗親喊，少年人，你下水去推，他穿牛仔褲就下海推，去年他就有備而來了，穿了泳褲，和張淵翔一左一右，後方再一個人推，3人合力把張廖簡水燈頭推到外海，看它漂遠，很欣慰。

去年九合一選舉，基隆很多張廖簡宗親順利當選，包括他，張淵翔，張之豪，張秉鈞，張芳麗，張耿輝，基隆31席就有6席姓張，感覺老大公冥冥之中有保佑，