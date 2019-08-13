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台東垃圾何處去 饒慶鈴：即將啟動焚化爐

2019-08-13 14:09中央社 台東縣13日電

為解決台東垃圾問題，台東縣縣長饒慶鈴今天首度明確表示，即將啟動14年未啟動的焚化爐，空污會符合全國監測標準。

台東縣16個鄉鎮市，目前台東市、卑南鄉、鹿野鄉、蘭嶼鄉垃圾掩埋場已飽和；民國113年後，其餘各鄉鎮的掩埋場就會全部飽和。

過去台東垃圾都送往屏東和高雄焚化廠處理，但最近幾年，因高雄要求要回收底渣，近期高雄焚化廠又都進入歲修，加上高雄縣議會不同意高雄焚化廠代收其他縣市垃圾，因此台東的垃圾問題，迫在眉睫。

前台東縣長黃健庭在4年前就傾向要啟動台東焚化爐，但環保團體認為只要垃圾減量和落實分類就可以解決，縣議會和台東市長張國洲也表示反對。

饒慶鈴去年就職後多次表示，傾向啟動焚化爐，環保局也在這段時間下鄉說明，啟動焚化爐勢在必行。

今天饒慶鈴參加台東縣鄉鎮村里環境清潔競賽表揚時，首度明確表示，14年未啟動的焚化爐即將啟動。

饒慶鈴說，環境整潔不是只有打掃，打掃完的垃圾必須要有處理的去處，目前已編列焚化爐啟動的預算送議會，「我保證即將啟動的焚化爐，會是一個合乎空污標準的設備」，監測機制和全國標準一致。

台東縣政府環保局長謝清泉說，目前編列新台幣5.6億元預算作為焚化爐修繕以及2年的代操作運轉，送台東縣議會臨時會審議。

民國80年間，政府推動「1縣市、1焚化爐」政策，86年台東縣議會通過焚化廠興建案，民國87年公告招標「台東縣BOO垃圾焚化廠興建營運計畫」，由達和公司得標，雖於民國93年完工，但台東縣政府認為未完工，提出仲裁，民國96年仲裁認定完工，但至今已14年，焚化廠並未啟動營運。

台東焚化爐饒慶鈴

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