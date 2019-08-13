基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



總統蔡英文明晚將參加基隆中元祭，基隆市長林右昌今天說，蔡總統是有史以來、用實際行動最挺基隆的總統，對各項重大建設計畫都了然於胸，總統每次來基隆是抬建設，最近聽到基隆觀光做得不錯，這次藉參加百年中元祭，順道先參訪最夯的景點潮境公園及色彩屋。

總統蔡英文昨天上午到新北市視察捷運萬大線二期工程，交通部長林佳龍、新北市長侯友宜等人都到場，侯友宜致詞時向蔡英文表示，選舉行程不能陪同，但來拚建設一定陪。

林右昌說，不管是現在的蔡總統，還是之前的馬總統，以總統之尊到地方，他都是敞開雙手來歡迎，他相信每位總統到地方都是為了地方的發展，不需要有過多政治的聯想，過去幾次馬總統來也都非常的歡迎。市政建設要中央的支持，也要地方的合作和努力，對他而言，能創造好的氛圍，促進中央和地方竹合作，多溝通、多努力、多協調是最好的方法。

林右昌表示，蔡總統是史以來最挺基隆、最支持基隆，而且用實際行動來相挺的，所以基隆所有重大建設軍港遷移、基隆市港再生計畫、大基隆歷史場景等，她都了然於胸，她非常清楚基隆這些重大的計畫和建設。