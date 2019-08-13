花蓮壽豐鄉農會推廣玉溪米 路過民眾停車買米

2019-08-13 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



為推廣在地農產品，並趁中元節普度吸引買氣，花蓮壽豐鄉農會與玉溪農會合作，今日舉辦米食活動，路過民眾忍不住停車試吃買米。玉溪農會表示，受稻熱病影響，今年一期稻作產量約減少1至2成，好在花東縱谷種植的優質好米受市場青睞，銷量比去年好。壽豐農會說，花蓮地區農會彼此互相合作，更有加乘效果。

配合農糧署東區分署米食推廣計畫，花蓮玉溪地區農會和壽豐鄉農會、壽豐鄉公所合作，今日在壽豐鄉農會前舉辦玉溪米與農特產品展售活動，邀民眾試吃玉溪米滷肉飯、DIY壽司，壽豐鄉農會也邀在地小農販售地瓜、果醋及豆奶等。因壽豐鄉農會位在台9線上，許多民眾開車路過停下來試吃後，都抱了大袋農產品回家。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，受稻熱病影響，天氣炎熱水分不足，今年一期稻作產量比往年減少1至2成，過去從南部開始收割，愈往北收割價錢越低，但今年從南往北收割，卻是到宜蘭時收割價格最高，因此一期稻穀價有調高，預期年底二期稻作，價格會更好。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，花蓮好土好水好空氣，所以花東縱谷出好米，特別在中元節前，普度需求會購買白米，讓花蓮米熱銷。這次壽豐鄉農會和玉溪地區農會首次合作，看到許多民眾前來採購，或動很成功，希望未來花蓮在地農會保持良好關係，在相同農產品上並肩合作，一起到都會地區推廣，發揮相乘效果。