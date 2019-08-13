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宜蘭染藝躍上巴黎時尚周 本月31日在中興文創驚艷開展

2019-08-13 10:28聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府文化局委託「宜蘭染工坊發展協會」策畫「花樣宜蘭染」，去年9月成功在法國「WHO’S NEXT & PREMIERE CLASSE 巴黎國際時尚周」、駐法代表處國際古蹟日活動展出，作品驚艷世界花都。

天然染作品回台灣後，再以「春夏時尚秀-擁抱大地 Embracing the Earth」為主題，躍上時尚伸展台。

文化局今年邀集兩大展會、染職人培力計畫，預定本月（8月）31日至9月9日在宜蘭縣五結鄉中興文創園區興創館聯合成果展，集合在在巴黎展出作品，讓民眾欣賞，包括寬長各720公分與900公分的大型染掛布，還有服飾、圍巾、包袋、掛飾、家飾等數百件精采作品。

文化局表示，從植物、動物和礦物所萃取的天然顏色，不但可染成各種鮮豔的高彩度色，更可產生細膩的中間色，而自煮染材、調染材比及染色防染的過程，每色都要透過一次染一次防染的方式進行，愈多層色彩則越多工序，因此每片布至少需要二至三周才能完成。

文化局秘書郭香蘭表示，2015年文化局開始啟動「天然染色人才培力計畫」，重拾宜蘭曾有的製藍產業，積極培育宜蘭染工坊產業人才，並在天然染色工藝大師陳景林、知名品牌設計師許艷玲的指導及牽線下，厚實了天然染色技藝基礎與設計結合，逐漸交出傲人成績，期待透過成果展的方式，讓更多人感受天然染的在地美學價值。

促成巴黎展出的設計師許艷玲是宜蘭人，對家鄉自有一份地緣之情，對於當時法國觀展貴賓以「好像走進莫內的花園」讚賞天然染作品，令她印象深刻也十分感動。

此次在中興文創的成果展創作中的作品，就包括由她指導學員作密集特訓的立裁作品，學員在2個月期間不斷反覆創作加深與布的對話，不僅對染布製作成品有更深一層的概念，也開拓出不同以往的服飾作品。

文化局指出，展覽以「花樣宜蘭染聯合成果展」為名，8月31日至9月9日在宜蘭中興文創園區興創館舉辦，開展當天也將以服裝秀方式精采呈現，歡迎民眾前往共襄盛舉，相關活動訊息請至中興文化創意園區官網https://chccp.e-land.gov.tw/ 或粉絲頁查詢。

宜蘭染作品去年9月成功在法國「WHO’S NEXT & PREMIERE CLA...
宜蘭染作品去年9月成功在法國「WHO’S NEXT & PREMIERE CLASSE 巴黎國際時尚周」、駐法代表處國際古蹟日活動展出，作品驚艷世界花都，預定本月（8月）31日至9月9日在宜蘭縣五結鄉中興文創園區興創館聯合成果展。圖／宜蘭縣文化局提供
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「花樣宜蘭染聯合成果展」集合多位工藝師與作品，將在宜蘭縣五結鄉中興文創園區興創館...
「花樣宜蘭染聯合成果展」集合多位工藝師與作品，將在宜蘭縣五結鄉中興文創園區興創館聯合驚艷開展。圖／宜蘭縣文化局提供
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宜蘭染作品去年9月成功在法國「WHO’S NEXT & PREMIERE CLA...
宜蘭染作品去年9月成功在法國「WHO’S NEXT & PREMIERE CLASSE 巴黎國際時尚周」、駐法代表處國際古蹟日活動展出，作品驚艷世界花都，預定本月（8月）31日至9月9日在宜蘭縣五結鄉中興文創園區興創館聯合成果展。圖／宜蘭縣文化局提供
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文化局文創巴黎

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