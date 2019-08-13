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拓印留存 80歲宜蘭橋告退

2019-08-13 00:45聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

80年歷史的宜蘭橋今天將封橋，走入歷史。家住附近的宜蘭市長江聰淵感謝這座老橋帶給他滿滿的甜美回憶，但再怎麼不捨，還是要說再見，市公所昨天以橋頭碑拓印的方式，留住宜蘭橋的最後身影，將來拓印永存市公所，做為歷史見證。

宜蘭橋昨天是通行最後一天，今天封閉後，月底拆除改建新橋。圖／聯合報系資料照片
宜蘭橋昨天是通行最後一天，今天封閉後，月底拆除改建新橋。圖／聯合報系資料照片
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市所昨上午在宜蘭橋的西北側橋頭，委由文史工作者潘寶珠等人進行橋頭碑拓印，採用宣紙及黑墨拓印「宜蘭橋」3個字。江聰淵說，他就讀宜蘭國中，以前不管走路或騎腳踏車上學，都必須經過宜蘭橋，如今上班也是，這座橋是進出宜蘭城的要道與門面，帶給很多用路人便利，老橋功成身退，「感謝她長年來的付出」。

他語帶感性道出再見與不捨，雖然歷史會成為過去，但紀錄永遠存留下來，心中再怎麼不捨，還是要說再見，懷舊迎新之際，唯有以「拓印」留住身影，也給後人回味有關宜蘭橋的種種歷史典故。

昨天是宜蘭橋通行的最後一天，市長江聰淵以拓印橋頭碑的方式，留住老橋最後身影，感性...
昨天是宜蘭橋通行的最後一天，市長江聰淵以拓印橋頭碑的方式，留住老橋最後身影，感性說再見。 記者戴永華／攝影
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市公所表示，在還沒有興建宜蘭橋之前，兩岸居民不是靠乘船就是涉水渡河，日本殖民時代，宜蘭殖產株式會社興建運行台車的假橋，讓人藉由台車線路旁約3尺寬的通道過河，但因沒有設置欄杆，很危險；1924年9月使用檜木架設木造橋寬3.6公尺、長187公尺；直到1937年才起造混擬土永久橋，1939年10月16日完工啟用至今，橋面下留有使用舊橋的橋墩。

從渡船頭、木橋到混擬土橋，80年來樣貌多變的宜蘭橋今天上午10點即將封橋，預計月底拆除。縣政府在封閉舊橋的同時，將啟用兩側的鋼橋便道，限速20公里，用路人也可改走宜興橋及慶和橋替代道路，比較快。

江聰淵文史工作者替代道路

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