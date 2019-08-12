影／2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 逾6萬遊客擠爆
為期45天的2019台灣國際熱氣球嘉年華今天圓滿落幕，今晚熱氣球光雕閉幕音樂晚會逾6萬人參與，在雷射光束、搖滾樂、高空煙火與遊客讚嘆歡呼聲中，燦爛絢麗閉幕，也為參與遊客留下最美最驚豔的回憶。
今晚的熱氣球閉幕光雕也創下台東舉辦熱氣球活動兩項新紀錄，單場人數逾6萬人，出動21顆熱氣球參與演出，也是歷年光雕音樂晚會球數最多，足足比去年的13顆多出8顆。
今年台東熱氣球嘉年華45天活動共吸引超過96萬人次，台東縣長饒慶鈴晚上表示，因今年活動宣傳的早，且有9場熱氣球光雕，幾乎周周有活動，加上移師綠島舉行創造話題，為期45天的活動幾乎場場人潮爆滿，成功吸引遊客逾96萬人次造訪，成長率比去年多出５％；明年是10周年，縣府已著手籌備，絕對會讓全國民眾更驚豔。
台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，依據交通部觀光局108年8月6日公告的「2018年國人旅遊狀況調查報告」，每人每次旅遊平均消費為2203元，估計今年熱氣球活動為台東創造約22億元的觀光效益產值。
晚上7點30分在鹿野高台舉辦的台灣熱氣球嘉年華閉幕光雕音樂晚會，先由原住民樂團表演拉開序幕，約近晚上8點開始的重頭戲熱氣球光雕登場，有別以往光雕音樂會呈現形式，首次獲得民航局許可，以「繫留方式」進行熱氣球光雕展演，18顆在地面上展球，另有3顆熱氣球升空50公尺，以繫留方式在空中噴焰，創造光雕展演的立體層次感，配合高空煙火，格外絢麗奪目，把現場氣氛炒到最高點，隨後藝人邵雨薇壓軸演唱，讓遊客意猶未盡。
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