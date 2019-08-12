影／2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 逾6萬遊客擠爆

2019-08-12 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



為期45天的2019台灣國際熱氣球嘉年華今天圓滿落幕，今晚熱氣球光雕閉幕音樂晚會逾6萬人參與，在雷射光束、搖滾樂、高空煙火與遊客讚嘆歡呼聲中，燦爛絢麗閉幕，也為參與遊客留下最美最驚豔的回憶。

今晚的熱氣球閉幕光雕也創下台東舉辦熱氣球活動兩項新紀錄，單場人數逾6萬人，出動21顆熱氣球參與演出，也是歷年光雕音樂晚會球數最多，足足比去年的13顆多出8顆。

今年台東熱氣球嘉年華45天活動共吸引超過96萬人次，台東縣長饒慶鈴晚上表示，因今年活動宣傳的早，且有9場熱氣球光雕，幾乎周周有活動，加上移師綠島舉行創造話題，為期45天的活動幾乎場場人潮爆滿，成功吸引遊客逾96萬人次造訪，成長率比去年多出５％；明年是10周年，縣府已著手籌備，絕對會讓全國民眾更驚豔。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，依據交通部觀光局108年8月6日公告的「2018年國人旅遊狀況調查報告」，每人每次旅遊平均消費為2203元，估計今年熱氣球活動為台東創造約22億元的觀光效益產值。