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影／穿黑絲襪嗎？男子泛舟沒防曬 雙腿曬成「八分熟」

2019-08-12 18:32聯合報 記者戴永華╱即時報導

李姓男子帶著家人到花蓮秀姑巒溪泛舟，由於豔陽高照，業者提醒大家穿長褲長袖防曬，但他鐵齒，以為自己經常玩水不怕曝曬，穿了短褲就下水，結果才剛出發半小時就後悔了，泛舟上岸後，雙腳被曬成三節「黑絲襪」，讓人直呼曬得太誇張，還被虧「性感」新時尚。

宜蘭李姓男子原本9日帶著家人與朋友到花蓮瑞穗秀姑巒溪泛舟，但因為颱風延後一天，東台灣烈日下，業者提醒遊客出發前要防曬，務必要穿著長褲長袖；所有人幾乎都穿戴完備，但李男說，他因為怕熱，「鐵齒」穿短褲，結果出發不久皮膚就「有感覺了」，當下也沒地方躲，大腿與小腿直曬「八分熟」，由於只穿短褲與防滑鞋，還出現明顯色差。

他今天把三節黑絲襪照片P0上網，朋友直呼「曬到這樣，也太黑」，「最新款的絲襪嗎？好性感」，「是放了太多烤肉醬，燒焦了嗎？」「臭灰塔」，「溪水沾到油汙嗎」，「男子漢一個，明天拍腿打招呼」。

李男一摸皮膚就感覺痛，趕緊求助醫師。員榮醫美科醫師李秉倫表示，表皮變黑屬於第一度灼傷，如果再久一點起水泡，就是二度灼傷，建議塗抹蘆薈膏等藥膏降溫，同時做好防曬就會慢慢改善。經過這次教訓，李男說，他下次不敢再鐵齒，自找苦吃，一定做好防曬。

男子泛舟沒防曬，雙腿被烈日曬傷，他自虧「八分熟」，好像穿了「黑絲襪」。圖／李姓男...
男子泛舟沒防曬，雙腿被烈日曬傷，他自虧「八分熟」，好像穿了「黑絲襪」。圖／李姓男子提供
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