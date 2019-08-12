影／宜蘭橋通行最終日！江聰淵拓印橋頭碑 感性道再見

2019-08-12 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



80年歷史的宜蘭橋拆除改建，今天是舊橋通行的最後一天，明天即將封橋走入歷史。家住附近的宜蘭市長江聰淵感謝這座老橋帶給他滿滿的甜美回憶，但再怎麼不捨，還是要說再見，他以橋頭碑拓印的方式，留住宜蘭橋的最後身影，將來拓印永存市公所，做為歷史見證。

市公所今天在宜蘭橋的西北側橋頭，委由文史工作者潘寶珠等人進行橋頭碑拓印，採用宣紙及黑墨拓印「宜蘭橋」三個字。江聰淵說，他就讀宜蘭國中，以前不管走路或騎腳踏車上學，都必須經過宜蘭橋，如今上班也是，這座橋是進出宜蘭城的要道，也是門面，帶給很多用路人便利，如今老橋功成身退，「要感謝她長年來的付出」。

他語帶感性道「再見與不捨」，雖然歷史會成為過去，但記錄永遠存留下來，他心中再怎麼不捨，還是要說再見，懷舊迎新之際，唯有以「拓印」留住身影，也給後人回味有關宜橋橋的種種歷史典故。

市公所表示，在還沒有興建宜蘭橋之前，兩岸居民不是靠船渡河，就得涉水；日本殖民時代，宜蘭殖產株式會社興建運行臺車的假橋，人們可以藉著臺車線路旁約3尺寬的通道過河，但因沒有設置欄杆，很危險。1924年9月架設木造橋，使用太平山檜木，寬3.6公尺，長187公尺，隔年通行，其後數度風災重建，直到1937年才起造混擬土永久橋，1939年10月16日完工啟用至今，新路面下依然是舊宜蘭橋的橋墩。