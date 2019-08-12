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花蓮車站大廳將設公共藝術 四季花園通道迎賓

2019-08-12 13:41聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮火車站第二期工程預計下月完工，目前尚缺公共藝術，台鐵花蓮運務段表示，前站花園大廳將設置公共藝術「洄瀾鯨奇」，完工後將於迎賓大傘底下，運用燈光營造出海洋氣氛，並搭配鯨豚聲音；連接花園大廳及計程車候車區設置「四季花園通道」則將栽種花卉，讓來往旅客及鄉親感受深度花蓮之美。

前站入口一樓的開放花園大廳，將搭配花蓮天然的青山美景，做為主要候車區，增建站前轉乘空間，疏緩壅塞的交通。 花園大廳內還有目前正在施作的公共藝術「洄瀾鯨奇」，搭配LED燈光藝術，將在該處搭配花東鯨豚聲鳴，傳遞大海氣息。「四季花園通道」則會栽種豐富花卉及花蓮石雕等藝術。花蓮舊火車站前站則改建成為自行車旅館以及旅客服務。

目前第二期工程硬體大致已完成，包括舊東站改為新出口，民眾進出站不用再繞一大圈；站前廣場的增闢車道啟用、計程車招呼站也重新整修美化。

「候車與轉乘空間」將從原本的660平方公尺，增加到4300平方公尺；「候車座位」從144席增加到577席；「商業空間」從290平方公尺增加到近1180平方公尺。同時也增加6座電扶梯、新增5座電梯、新增5個售票窗口。

九月完工的第二期工程，還有站前廣場的增闢車道、公共藝術地坪、景觀工程、東站（舊站）裝修、第一月台裝修增高。至於青年旅舍部分，將位於舊站體二樓，將由得標廠商隔間及布置。

根據交通部鐵路改建工程局及文化部資料指出，花蓮車站建築採半戶外式設計，四面開闊，可觀賞景色且通風，並將車站還原成大自然中的亭子，展現地方氛圍與特色自然。

花蓮車站前站花園大廳將設置公共藝術「洄瀾鯨奇」，連接花園大廳及計程車候車區設置「...
花蓮車站前站花園大廳將設置公共藝術「洄瀾鯨奇」，連接花園大廳及計程車候車區設置「四季花園通道」則將栽種花卉。記者王思慧／攝影
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前站入口一樓的開放花園大廳，將搭配花蓮天然的青山美景，做為主要候車區。記者王思慧...
前站入口一樓的開放花園大廳，將搭配花蓮天然的青山美景，做為主要候車區。記者王思慧／攝影
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公共藝術計程車火車站

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