敬好兄弟還是救三失老人？ 「以功代金」讓愛滿人間

2019-08-12 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



農曆七月鬼月，許多人焚燒紙錢給好兄弟求平安，但燒紙錢有空汙問題，基隆市推動以功代金10年，收到捐款121萬元，可買40噸金紙，很可觀，今天早上文馨補習主任林美麗率50多位師生，與華山基金會一起上街鼓勵市民以功代金愛護環境，捐助華山三失(失能、失智、失依)孤老長輩服務經費。

基隆市文馨補習主任林美麗表示，與華山基金會配合公益多年，今年也很高興有機會關懷長輩，此次以功代金的方式愛護環境，號召50位師生用行動來為弱勢長輩努力，真的很有意義。

小朋友喊著「順手捐發票，救救三老人」，可愛萌樣爆表，許多人看到這群娃娃兵，馬上掏出發票響應。

華山基金會今天早上在基隆市文化中心廣場推廣「過節拜拜少燒金，以功代金最誠心」活動，呼籲減少燃燒紙錢降低空汙，將購買紙錢的預算捐助華山助孤老服務經費。