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影／南迴公路沿線出現陰陽海 原因竟跟利奇馬颱風有關

2019-08-12 10:10聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣南迴公路沿線鄉鎮從達仁鄉一直到台東市知本一帶，沿岸都出現陰陽海的怪異現象，原因竟跟利奇馬颱風有關。

利奇馬颱風暴風圈雖未碰觸台灣陸地，但她的外圍環流引進旺盛西南氣流，從8日到今天，仍持續影響台灣，不僅連日在西部地區降下大雨，也因西南氣流沈降效應影響，台東地區非但豔陽高掛，9日及10日連續2天颳焚風，更在台東沿岸形成多處陰陽海奇觀。

利奇馬外圍環流引進的西南氣流，在高雄市轄區內的中央山脈山區連續數日暴雨，導致台東縣內溪流溪水跟著暴漲，且夾帶大量泥砂沖進太平洋，在台東縣沿岸形成陰陽海異象奇觀，海水一半是藍，一半是混濁的土黃色，有些則近似深黑的咖啡色。

地方民眾從10日就發現陰陽海異樣，而且從最南端的達仁鄉一路往北，直到知本一帶，數十公里長海岸線，包括大武溪、大竹高溪、金崙溪、太麻里溪、知本溪出海口附近海域都有陰陽海，吸引不少路過南迴公路遊客在路肩停車拍照。

太麻里鄉排灣族長老阿勒斯說，台東的溪流源頭在都屏東及高雄山區，10年前的莫拉克風災，也是在高雄山區暴雨導致知本溪、太麻里溪等溪水暴漲，並在中下游區域釀災；只要中央山脈下豪大雨，就算台東是好天氣，台東沿海就會出現陰陽海。

因利奇馬外圍環流引進的西南氣流，在高雄山區連續數日豪雨，台東沿岸也出現陰陽海奇觀...
因利奇馬外圍環流引進的西南氣流，在高雄山區連續數日豪雨，台東沿岸也出現陰陽海奇觀。記者羅紹平／攝影
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因利奇馬外圍環流引進的西南氣流，在高雄山區連續數日豪雨，台東沿岸也出現陰陽海奇觀...
因利奇馬外圍環流引進的西南氣流，在高雄山區連續數日豪雨，台東沿岸也出現陰陽海奇觀。記者羅紹平／攝影
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利奇馬颱風西南氣流

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