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影／不是混水摸魚是清水抓蝦 南澳摸蝦節抓到就是你的

2019-08-11 22:04聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭蘇澳地區農會與大南澳休區合辦「摸蝦節」活動即將登場，去年參加人數比預期爆增，吃掉400斤鮮甜白蝦。今年增加白蝦數量到500斤，並分成親子組與摸蝦組，每30分鐘下場一梯次，現場有吃有玩，受理網路報名。

活動訂8月24日舉行，地點位於宜蘭著名的神秘海灘入口處，大南澳水質清澈無汙染，近年來養殖戶引入神秘海灘清淨海水飼養無毒白蝦、鱸魚、中華鱘與莫瑞鱈魚，市場上很受歡迎，同時也成立大南澳海岸繁養殖班，透過交流提加升品質與產量，打響知名度，這次摸蝦節活動由大南澳海岸繁養殖班供應鮮甜白蝦，讓大家抓蝦摸蝦玩到開心。

近來白蝦正肥美豐收，大南澳休閒農業區要讓遊客用雙手體驗白蝦跳耀活力，活動分成親子組水深45公分，每人報名費300元，參加者在限時20分鐘內，可抓取6隻白蝦；蝦摸組的水深60公分，身高未滿90公分請報名親子組，13歲以下報名費400元，13歲以上者報名費500元，活動時間10分鐘，時限內抓到的白蝦都是您的戰利品。

去年限報名200人，結果來300人，連陪同親友共600人，幾乎把會場擠爆。今年增加報名300人，每30分鐘為一梯次，每梯次30人，當天上午8點30分神秘海灘入口報到，贈送每名參加者100元餐券，可兌換農會製作的點心美食。

參加者都有保護手套用雙手體驗，行前教育後下水就定位，哨音響起開始摸蝦；現場另有童玩體驗，並舉辦白蝦、鱸魚、中華鱘等水產特價拍賣，機會難得。

宜蘭蘇澳地區農會與大南澳休閒農業區合辦「摸蝦節」活動，去年參加人數比預期爆增，吃...
宜蘭蘇澳地區農會與大南澳休閒農業區合辦「摸蝦節」活動，去年參加人數比預期爆增，吃掉400斤鮮甜白蝦。今年增加白蝦數量到500斤，分成親子組與摸蝦組，限時內抓到蝦子就是你的。 圖/大南澳休區提供
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宜蘭蘇澳地區農會與大南澳休閒農業區合辦「摸蝦節」活動，去年參加人數比預期爆增，吃...
宜蘭蘇澳地區農會與大南澳休閒農業區合辦「摸蝦節」活動，去年參加人數比預期爆增，吃掉400斤鮮甜白蝦。今年增加白蝦數量到500斤，分成親子組與摸蝦組，限時抓到蝦子就是你的。 圖/大南澳休區提供
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