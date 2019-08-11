影／不是混水摸魚是清水抓蝦 南澳摸蝦節抓到就是你的

2019-08-11 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭蘇澳地區農會與大南澳休區合辦「摸蝦節」活動即將登場，去年參加人數比預期爆增，吃掉400斤鮮甜白蝦。今年增加白蝦數量到500斤，並分成親子組與摸蝦組，每30分鐘下場一梯次，現場有吃有玩，受理網路報名。

活動訂8月24日舉行，地點位於宜蘭著名的神秘海灘入口處，大南澳水質清澈無汙染，近年來養殖戶引入神秘海灘清淨海水飼養無毒白蝦、鱸魚、中華鱘與莫瑞鱈魚，市場上很受歡迎，同時也成立大南澳海岸繁養殖班，透過交流提加升品質與產量，打響知名度，這次摸蝦節活動由大南澳海岸繁養殖班供應鮮甜白蝦，讓大家抓蝦摸蝦玩到開心。

近來白蝦正肥美豐收，大南澳休閒農業區要讓遊客用雙手體驗白蝦跳耀活力，活動分成親子組水深45公分，每人報名費300元，參加者在限時20分鐘內，可抓取6隻白蝦；蝦摸組的水深60公分，身高未滿90公分請報名親子組，13歲以下報名費400元，13歲以上者報名費500元，活動時間10分鐘，時限內抓到的白蝦都是您的戰利品。

去年限報名200人，結果來300人，連陪同親友共600人，幾乎把會場擠爆。今年增加報名300人，每30分鐘為一梯次，每梯次30人，當天上午8點30分神秘海灘入口報到，贈送每名參加者100元餐券，可兌換農會製作的點心美食。