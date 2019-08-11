花蓮吉安辦部落領唱課 小小孩也來參加

2019-08-11 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



年僅6歲的鄭小弟弟（左）喜歡唱歌，從小接觸阿美族歌謠文化，吉安鄉長游淑貞鼓勵繼續發展興趣。圖／吉安鄉公所提供 分享 facebook 古調歌謠領唱是阿美族豐年祭重要的文化主軸，花蓮吉安鄉公所規畫歌謠領唱人才培訓研習課程，與部落耆老攜手重現傳統歌謠文化生態，喚起文化薪傳的使命與族人的認同。許多部落耆老、青年及婦女們意識到文化傳承重要性，帶著孩子主動報名參加培訓課程，讓小孩從小知道阿美族語及歌謠。

就讀宜昌國小8歲的呂旻諺說，從3歲就跟著爸爸唱，從5歲開始參加領唱課程，喜歡學習古調，在豐年祭的時候跟著音樂跳舞是最開心的事。仁安部落56歲林姓婦女，帶著1.8個月的孫子參加研習，她表示，要傳承必須先知道歌詞涵義，透過公所研習可學到歌曲精隨、正確咬字發音，讓阿美族的語言繼續傳承下去，帶著孫子也希望讓他從小耳濡目染，未來成為小小領唱員。

「爸爸叫我唱，我就上去唱了」，學員中年僅6歲的鄭小弟弟在紐西蘭HAKA毛利族文化體驗團到訪交流時，以清澈的童音率領全員領場，讓所有人眼睛為之一亮，他說，唱歌很好玩，上學也唱，下課回到家也會練習。48歲鄭爸爸表示，孩子從小不怯場，拿到麥克風唱更大聲，發掘孩子有這方面的興趣，要培養他為阿美族文化盡一份力。

東昌部落頭目、領唱老師的陳進富以身作則攜家帶眷，認為歌謠傳承要從家庭開始，他帶著太太、外孫、外孫女、女兒們參加部落傳承研習，希望族人帶著家人傳唱傳統歌謠。頭目聯席會長吳德煥也親自領軍，他表示，從部落年齡階層開始學習傳統歌謠，讓傳唱得以傳承，部落會繼續培育領唱種子，感謝吉安鄉公所用心傳承，透過研習有系統的學習，吸引很多年輕人，他希望參加的族人們在部落豐年祭時下場領唱。