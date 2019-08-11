影／龜山島上空出現3次火彩虹 恐怖巧合竟是6級強震

2019-08-11 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



遊客前往賞鯨時，親眼目睹龜山島上空出現「火彩虹」。巧合是的，最近不是颱風就是地震，龜首還坍塌，因此產生連想。 圖/簡姓讀者提供 分享 facebook 龜山島鄰近海域上空，最近接連出現三次罕見的「火彩虹」；但巧合的是，第一次火彩虹是龜山島龜首坍塌的隔天出現，第二次是颱風來的前一天，第三次的火彩虹出現後隔天，宜蘭發生6級強震，讓人連想天氣的異象是否暗示著一些凶兆。

簡姓男子家住頭城鎮大溪海邊，他平常工作是賞鯨船解說員，大海為伍，更熟悉龜山島的生態。這三次「火彩虹」都被他目睹，第一次是賞鯨船要出發前往龜山島時，一抹很明顯的七色火彩虹就在前方上空，遊客見狀驚呼連連，紛紛拍照捕捉美景，火彩虹正好是龜首坍塌缺角的第二天出現。

利奇馬颱風來前的8月5日下午，晴空萬里，當時靠近三貂角的上空，在金色雲朵又出現第二次的火彩虹，前後約10分鐘，他趕緊錄影下來；第三次是8月7日傍晚，往龜山島方向的上空再度出現火彩虹，結果在隔天清晨5點28分，宜蘭發生6級強震。

火彩虹出現的前後都發生「一些怪事」，連簡男自己也覺得巧合，網友懷疑出現罕見的火彩虹，天氣異象難道是凶兆？不過也有人說，七色彩虹讓人看了心情好，當然是吉兆。

「高雲層的冰晶比較多，是冰晶反射形成火彩虹」，宜蘭氣象站表示，「火彩虹」氣象學名又稱「環地平弧」，是發生在大氣層中罕見的自然現象，不是真正的彩虹，與火也沒有關係，只因為看起來像天空中「自燃的彩虹」而得名。