親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／龜山島上空出現3次火彩虹 恐怖巧合竟是6級強震

2019-08-11 18:13聯合報 記者戴永華╱即時報導

遊客前往賞鯨時，親眼目睹龜山島上空出現「火彩虹」。巧合是的，最近不是颱風就是地震...
遊客前往賞鯨時，親眼目睹龜山島上空出現「火彩虹」。巧合是的，最近不是颱風就是地震，龜首還坍塌，因此產生連想。 圖/簡姓讀者提供
分享
龜山島鄰近海域上空，最近接連出現三次罕見的「火彩虹」；但巧合的是，第一次火彩虹是龜山島龜首坍塌的隔天出現，第二次是颱風來的前一天，第三次的火彩虹出現後隔天，宜蘭發生6級強震，讓人連想天氣的異象是否暗示著一些凶兆。

簡姓男子家住頭城鎮大溪海邊，他平常工作是賞鯨船解說員，大海為伍，更熟悉龜山島的生態。這三次「火彩虹」都被他目睹，第一次是賞鯨船要出發前往龜山島時，一抹很明顯的七色火彩虹就在前方上空，遊客見狀驚呼連連，紛紛拍照捕捉美景，火彩虹正好是龜首坍塌缺角的第二天出現。

利奇馬颱風來前的8月5日下午，晴空萬里，當時靠近三貂角的上空，在金色雲朵又出現第二次的火彩虹，前後約10分鐘，他趕緊錄影下來；第三次是8月7日傍晚，往龜山島方向的上空再度出現火彩虹，結果在隔天清晨5點28分，宜蘭發生6級強震。

火彩虹出現的前後都發生「一些怪事」，連簡男自己也覺得巧合，網友懷疑出現罕見的火彩虹，天氣異象難道是凶兆？不過也有人說，七色彩虹讓人看了心情好，當然是吉兆。

「高雲層的冰晶比較多，是冰晶反射形成火彩虹」，宜蘭氣象站表示，「火彩虹」氣象學名又稱「環地平弧」，是發生在大氣層中罕見的自然現象，不是真正的彩虹，與火也沒有關係，只因為看起來像天空中「自燃的彩虹」而得名。

夏天晴朗時，低雲層與中雲層不見雲朵，剩下6，7000公尺以的高空卷雲層，卷雲層裡的冰晶數量足夠，「太陽折射冰晶」時，形成的火彩虹；一般的彩虹是下雨過後，「太陽折射在水滴粒子」上，兩者有所不同，所以最近火彩虹是因為高雲層的冰晶足夠太陽反射的結果。

龜山島鄰近海域的上空出現3次「火彩虹」，巧合是的，最近不是颱風就是地震，龜首還坍...
龜山島鄰近海域的上空出現3次「火彩虹」，巧合是的，最近不是颱風就是地震，龜首還坍塌，因此產生連想。圖/簡姓讀者提供
分享
遊客前往賞鯨時，親眼目睹龜山島上空出現「火彩虹」。巧合是的，最近不是颱風就是地震...
遊客前往賞鯨時，親眼目睹龜山島上空出現「火彩虹」。巧合是的，最近不是颱風就是地震，龜首還坍塌，因此產生連想。 圖/簡姓讀者提供
分享

龜山島利奇馬颱風賞鯨
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

花蓮吉安辦部落領唱課 小小孩也來參加

2019-08-11 18:14

花蓮壽豐有福館啟用 一站式整合長照服務照顧長者

2019-08-11 17:54

花蓮廟宇捐普度物資10年 350份請國中籃球校隊幫忙搬

2019-08-11 17:51

放水燈開幕舞驚豔全場 張逸軍為基隆再創「潮海渡」

2019-08-11 17:03

犀利縣議員首度充當攝影麻豆 甜美黃琤婷敬業被讚爆

2019-08-11 15:32

助花蓮射箭小將發光發熱 在地年輕人發起募款會

2019-08-11 14:12

花東縱管處部落觀光 學做阿美族竹炮

2019-08-11 13:56

影／颱風後瀑布溪水澎湃 太平山及步道今起開放

2019-08-11 10:18

熱門文章

竹市謠傳今晚「送肉粽」 里長澄清只是一般法會

2019-08-11 13:24

每天廚餘170噸 柯Ｐ自爆看到「這個」就很生氣

2019-08-11 10:07

管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 12:18

全台首座無人機考照場落腳苗栗 玩家力挺合法化

2019-08-11 07:38

土地公泡麵被打包 廟公這麼回應感動許多人

2019-08-10 23:12

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top