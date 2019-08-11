親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

花蓮壽豐有福館啟用 一站式整合長照服務照顧長者

2019-08-11 17:54聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣壽豐鄉是老年人口比例達19.59%，為照顧當地長者，一粒麥子基金會「壽豐有福館」今日揭牌啟用，以「一站式」的服務，配合有福館共餐、健康促進與資源轉介功能，幫助需要照顧的長輩或家屬，讓長輩安心在熟悉社區生活。

一粒麥子基金會表示，「壽豐有福館」是一粒麥子基金會結合7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款、公部門及社區等多方資源成立，未來將陸續開設關懷訪視、電話問安及長照資源轉介服務，幫忙在地的長輩或家屬能就近取得合適的長照資源。

有福館內將提供「共餐服務」，以專業營養師設計調配營養，且適於長輩的銀髮餐點，邀集鄰近社區長輩在館內共餐，化解長者「獨食憂鬱」；每周為長輩安排一次約2小時的健康促進活動，安排有趣且活化身心的健康促進課程，鼓勵長輩們走出家門、走入社區、走進人群，增進人際互動與身心健康。

此外，一粒麥子基金會在服務中發現由隔代教養的「祖孫家庭」，需照顧資源介入協助，有福館未來也將納入「老幼共融」的照顧概念，將共餐照顧延伸至兒童，使有福館成為社區長者、兒童安心的照顧據點。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，壽豐鄉當地65歲以上的長者已經達到19.59%，年滿55歲以上的長者比例也達到37.48%，人口老化的速度會比現在更快，長者需要民間團體、公部門和社區投入資源，以更靈活的策略來照顧當地長者。

一粒麥子基金會從去年起即致力整合各項長照服務，並於花東縱谷沿線鄉鎮逐一設置「有福館」，目前據點在美崙、鳳林、玉里、富里等地，協助社區長者與家屬能安心地在的社區中安養生活，活出豐盛有福的銀髮人生。

一粒麥子基金會「壽豐有福館」今日揭牌啟用，以「一站式」的服務社區長者。圖／一粒麥...
一粒麥子基金會「壽豐有福館」今日揭牌啟用，以「一站式」的服務社區長者。圖／一粒麥子基金會提供
分享

長照老年人口隔代教養
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

花蓮廟宇捐普度物資10年 350份請國中籃球校隊幫忙搬

2019-08-11 17:51

放水燈開幕舞驚豔全場 張逸軍為基隆再創「潮海渡」

2019-08-11 17:03

助花蓮射箭小將發光發熱 在地年輕人發起募款會

2019-08-11 14:12

花東縱管處部落觀光 學做阿美族竹炮

2019-08-11 13:56

影／颱風後瀑布溪水澎湃 太平山及步道今起開放

2019-08-11 10:18

台東岩灣里里民叫苦 只因台灣獼猴入侵社區搗蛋

2019-08-11 10:18

拼貼可以玩得很時尚 她的作品拿下基隆美展首獎

2019-08-11 08:47

桃園失智老婦到基隆「上學」 戴防走失手鍊幸被找回

2019-08-10 23:30

花蓮瑞穗文旦 開放果樹認購

2019-08-10 23:06

叫阮第一名／梁庭禎「拼」出好評 「貼」近社區

2019-08-10 22:35

海科館寶寶爬行比賽呼應爬蟲展 「小爬蟲」滿地爬

2019-08-10 19:55

傅崐萁開球驚艷全場 網友驚呼：被政治耽誤的投手

2019-08-10 18:53

暑假戶外太熱！親子一起玩積木 玩出想像力

2019-08-10 18:39

統一發票盃路跑花蓮場9月1日開跑 即起上網報名

2019-08-10 17:30

台東再奪小馬世界賽冠軍 小將今掃街接受英雄式歡迎

2019-08-10 16:49

影／部落頭目女兒牽線 台北非洲鼓遇見花蓮豐年祭

2019-08-10 16:32

蘇花改明年全線通車 擬同步開放大客車直達花蓮

2019-08-10 15:25

給宜蘭秋祭法會按讚！香減枝紙少燒搭專車 義賣助弱

2019-08-10 13:52

宜蘭環保志工群英會冠軍出爐 要力拚全國賽

2019-08-10 13:05

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

傅崐萁開球驚艷全場 網友驚呼：被政治耽誤的投手

2019-08-10 18:53

竹市謠傳今晚「送肉粽」 里長澄清只是一般法會

2019-08-11 13:24

每天廚餘170噸 柯Ｐ自爆看到「這個」就很生氣

2019-08-11 10:07

士林「天空樹遊戲場」有吊梯也能攀爬 還有星星燈

2019-08-10 18:12

全台首座無人機考照場落腳苗栗 玩家力挺合法化

2019-08-11 07:38

管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 12:18

土地公泡麵被打包 廟公這麼回應感動許多人

2019-08-10 23:12

金門大橋重要時刻 林佳龍見證主橋最後基樁澆灌

2019-08-10 18:04

影／前立委林國慶「俠義」 募168萬助解決小林裁判費

2019-08-10 19:35

影／全台首座無人機考照場 苗栗市河濱公園設置完成

2019-08-10 23:32

豪雨過後 阿里山鄉達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑

2019-08-11 13:27

影／來看黑翅鳶抓老鼠！台中霧峰黑翅鳶米打進全聯

2019-08-11 00:05

累積降雨量驚人 高雄19條土石流紅色、11條黃色警戒

2019-08-11 11:38

屏東「職人町x職市集」 民眾直呼有「小巴黎」的FU

2019-08-11 10:18

大學姐林筱淇訂「公務倫理」 綠營譏：觀旅局變觀禮局

2019-08-10 19:32

台灣基進陳柏惟惜別高雄轉戰台中 民進黨公職站台力挺

2019-08-10 23:34

利奇馬走後豪雨發威 高雄山區土石泥流阻斷交通

2019-08-11 08:43

紙風車台中場租借風波 蔡易餘挺李永豐邀返鄉演2場

2019-08-11 11:48

19歲「小青農」當青農大使 將推廣科技農業友善土壤

2019-08-11 07:38

42年歷史新竹市立棒球場開拆 新球場110年完工

2019-08-10 23:44

國定古蹟墓園石獅失而復得 重新安座村民買「乖乖」拜

2019-08-10 22:28

影／這泉水好甜好涼 水湳洞消暑秘境在77.7Ｋ

2019-08-11 13:56

新店銀河路 花5個月復建完工

2019-08-10 23:59

他讓國產黑豆在雲林西螺復興 獲選產銷履歷達人

2019-08-11 13:23

桃源區大雨災害應變三級開設 李四川親坐鎮局長赴山區

2019-08-11 15:56

恆春豎孤棚 免費騎馬遊城再送迷你順風旗

2019-08-11 13:26

拼貼可以玩得很時尚 她的作品拿下基隆美展首獎

2019-08-11 08:47

台東岩灣里里民叫苦 只因台灣獼猴入侵社區搗蛋

2019-08-11 10:18

蔡英文明視察捷運萬大線 新北：爭取核定各項軌道建設

2019-08-11 15:32

台中北屯國民運動中心 遷址「蛋黃區」

2019-08-10 23:53

豪雨侵襲高雄山區 預防性撤離1256人

2019-08-11 11:30

影／颱風後瀑布溪水澎湃 太平山及步道今起開放

2019-08-11 10:18

江夏傳統整復推拿樂做公益 黃正斌：習武初心是助人

2019-08-11 09:09

田中鎮三光里里長賄選下台 補選5名選將誰出線？

2019-08-10 19:30

捷運萬大線第二期路線 蔡英文明視察

2019-08-11 13:20

警察局長上任 南市嚴抓闖紅燈一周 取締數多5倍

2019-08-10 23:25

茗博茶業獲國際肯定 陳孟智要讓梨山茶精品化

2019-08-11 09:06

「心向北大武」高空記錄這十年前後對照

2019-08-10 23:26

侯友宜爬梯巡屋頂積水防登革熱 訂每周六為清潔日

2019-08-10 22:59

無名氏捐150本書 響應好書交換員林市長也感動

2019-08-11 07:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top