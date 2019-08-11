花蓮壽豐有福館啟用 一站式整合長照服務照顧長者

2019-08-11 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣壽豐鄉是老年人口比例達19.59%，為照顧當地長者，一粒麥子基金會「壽豐有福館」今日揭牌啟用，以「一站式」的服務，配合有福館共餐、健康促進與資源轉介功能，幫助需要照顧的長輩或家屬，讓長輩安心在熟悉社區生活。

一粒麥子基金會表示，「壽豐有福館」是一粒麥子基金會結合7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款、公部門及社區等多方資源成立，未來將陸續開設關懷訪視、電話問安及長照資源轉介服務，幫忙在地的長輩或家屬能就近取得合適的長照資源。

有福館內將提供「共餐服務」，以專業營養師設計調配營養，且適於長輩的銀髮餐點，邀集鄰近社區長輩在館內共餐，化解長者「獨食憂鬱」；每周為長輩安排一次約2小時的健康促進活動，安排有趣且活化身心的健康促進課程，鼓勵長輩們走出家門、走入社區、走進人群，增進人際互動與身心健康。

此外，一粒麥子基金會在服務中發現由隔代教養的「祖孫家庭」，需照顧資源介入協助，有福館未來也將納入「老幼共融」的照顧概念，將共餐照顧延伸至兒童，使有福館成為社區長者、兒童安心的照顧據點。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，壽豐鄉當地65歲以上的長者已經達到19.59%，年滿55歲以上的長者比例也達到37.48%，人口老化的速度會比現在更快，長者需要民間團體、公部門和社區投入資源，以更靈活的策略來照顧當地長者。