花蓮廟宇捐普度物資10年 350份請國中籃球校隊幫忙搬

2019-08-11 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市北玄宮今捐贈 350份中元普度物資給花蓮市公所，要轉贈給社福團體幫助弱勢家庭，物資多到請自強國中籃球校隊幫忙搬運。花蓮市長魏嘉賢說，北玄宮發揚北極玄天上帝慈悲救世、濟弱扶貧的精神，連續10年將普度物資透過花蓮市公所社福公益整合平台轉贈給弱勢，感謝信眾大德善舉，物資會在最短時間內分送完畢。

魏嘉賢表示，350份物資轉贈給人安基金會、美崙啟能發展中心及老人暨家庭關懷協會，還會轉送給花蓮市弱勢家庭、低收與社福邊緣戶。若有善心人士或企業界要捐贈物資，可透過花蓮市公所的公益平台。他呼籲花蓮鄉親，在身邊若發現有生活陷入困境需關切者，可直接聯絡市公所社勞課，或里長與里幹事，幫助暫度難關。

北玄宮的普度物資包括泡麵、沙拉油、米粉、素蠔油、餅乾、麥片及白米等家庭常用民生物資。宮主張政祺說，北玄宮從民國99年的160份贊普到現在，逐年增加，今年則有1036份，感謝信徒大德熱心贊普，其中指名要捐贈的有915份，北玄宮依需求人口數比例，將普度物資捐贈給花蓮市公所等公部門及社福機構。