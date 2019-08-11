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放水燈開幕舞驚豔全場 張逸軍為基隆再創「潮海渡」

2019-08-11 17:03聯合報 記者吳淑君╱即時報導

2年前， 由張逸軍領軍編舞，演出放水燈大遊行的開幕舞劇「共願聚香火」，詮釋基隆中元祭文化精髓，回響很大，但這麼精彩的舞作20分鐘演完就沒了，讓人意猶未盡。今年文化局委託張逸軍再次創作的鷄籠中元劇《潮海渡》 舞動基隆歷史的百年壯闊，這次不在馬路演出，要買票進文化中心演藝廳看。

中元節前夕，基隆市封街舉辦盛大的放水燈傳統祭儀，通知各路「好兄弟」中元節接受普度。

2年前，台灣首位加入太陽劇團的舞者張逸軍，整合在地表演團體「百福地區聚樂社」的北管演奏、「中正國中藝鈴隊」、「慾望劇團」等演出開幕舞劇「共願聚香火」；舞劇從「遙渡黑水溝」展開，以漳泉械鬥為故事背景，直到最後族群融合，以「賽陣頭代替打破頭」，透過舞蹈讓民眾了解、認識中元祭的緣由。

這場別出心裁的開幕舞，掌聲叫好聲不斷，就短短20分鐘，回響很大，但演完就沒了，很可惜。

今年基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:30 ，及18日下午 14:30，在文化中心演藝廳各演出一場。

張逸軍說，他們為基隆特別打造3D大船，這艘大船載著所有先民們，渡過黑水溝來到基隆，演出困難度非常高，《潮海渡》演出分為五幕：卷一「溯」以高空特技的高難度技巧，呈現先民渡海來到台灣頭的精驚險與艱辛；卷二「潮」以偶戲的變換表現初到新地，漳泉族群因文化衝突與爭取資源而衝突；卷三「濺」械鬥造成族群的傷痕，以扯鈴等民俗技藝呈現對這些因衝突而犧牲的先民靈魂和後代子孫的追想。

卷四「瀟」以當代與傳統雜技相互交織，呈現族群間開始相互體諒包容，以「老大公」追思為子孫與族群生存奮鬥的各族群先民：卷五「渡」總合歷史的傷痛，牽手走向共榮，以中元祭的悲天憫人精神為核心做為全劇總結，追思基隆的百年歷史、傳遞百年來的文化信仰，將基隆百年來的歷史脈絡，融匯成一個屬於基隆歷史的三度空間繪本。

購票方式：兩廳院售票系統 https://is.gd/LbJzd1

票價：200/300/400/600/800/1200

基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:...
基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:30 ，18日下午 14:30，在文化中心演藝廳各演出一場。圖／基隆市文化局提供
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基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:...
基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:30 ，18日下午 14:30，在文化中心演藝廳各演出一場。圖／基隆市文化局提供
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基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:...
基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:30 ，18日下午 14:30，在文化中心演藝廳各演出一場。圖／基隆市文化局提供
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基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:...
基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:30 ，18日下午 14:30，在文化中心演藝廳各演出一場。圖／基隆市文化局提供
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基隆文化局委託張逸軍再次創作「鷄籠中元劇《潮海渡》」，8月16，17日晚上19:30 ，18日下午 14:30，在文化中心演藝廳各演出一場。圖／基隆市文化局提供
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基隆中元祭文化局
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